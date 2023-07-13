В Самарской области отремонтируют более 55 км дорог к спортивным учреждениям

64

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Самарской области продолжаются мероприятия по приведению к нормативам участков региональных трасс и улиц Самары и Тольятти. Всего в 2023 году запланирован ремонт и капитальный ремонт 102 участков автомобильных дорог, общей протяженностью более 340 км.

В том числе в текущем году будет обновлено 12 участков автомобильных дорог, ведущих к спортивным учреждениям. На двух из них проводится комплексный капитальный ремонт.

Так, в Красноармейском районе в настоящее время идет капитальный ремонт участка региональной трассы «Самара – Волгоград» – Красноармейское - Пестравка протяженностью 5 км, которая ведет к спортивному комплексу «Красноармейский». Это крупнейший спорткомплекс района, расположенный в его административном центре, где проводится множество соревнований с участием спортсменов со всего муниципалитета.

Напомним, дорогу приводят в порядок на средства нацпроекта с 2019 года. По итогам 2022 года капитально отремонтировано 31 км трассы, от федеральной дороги Р-229 до села Красноармейское. В 2023 году ремонт проводится по центральной улице села Красноармейское – Шоссейной, до выезда из административного центра.

Также в текущем году капитально ремонтируют участок региональной дороги «Самара – Бугуруслан» - Кинель-Черкассы протяженностью 4,6 км, проходящий по административному центру Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского района. Здесь расположен физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт» и стадион «Урожай».

В июле 2016 года «Старт» был включен во всероссийский реестр спортивных объектов в министерстве спорта РФ, что позволяет проводить на его территории всероссийские и международные соревнования. ФОК «Старт» входит в десятку лучших спортивных сооружений Самарского региона.

Всего в этом году в Самарской области приведут в порядок около 56,5 км дорог, которые ведут к различным спортобъектам. Сейчас на всех объектах ведутся активные дорожные работы.

Одна из ключевых задач нацпроекта — повышение безопасности дорожного движения, именно поэтому работы ведутся комплексно. Как правило, на объектах помимо ремонта дорожного полотна проводится обустройство пешеходных переходов, установка светофорных объектов, барьерных ограждений, дорожных знаков, наносится разметка.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет развитию спортивной инфраструктуры пристальное внимание. «Новые спортобъекты - это мощный импульс для развития спорта в нашем регионе, комфортные условия по подготовке спортсменов высокого уровня, приобщение к здоровому образу жизни и самореализации тысяч людей, тысяч талантливых мальчишек и девчонок, будущих чемпионов», - отмечает он.