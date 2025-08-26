В Самарской области отремонтируют более 170 км дорог к образовательным учреждениям

93

В 2025 году в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют более 170 км дорог, ведущих к образовательным учреждениям. Обеспечение качественного и безопасного проезда к школам, детским садам и другим учреждениям образования – приоритетная задача нацпроекта, которая находится на особом контроле у губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

В нормативное состояние приведут 152 км участков дорог регионального значения и 19 км улично-дорожной сети в Самаре. Основные работы на большинстве объектов к образовательным учреждениям завершатся к 1 сентября.

Так, в Самаре уже завершен ремонт улицы Маяковского, рядом с которой располагаются Самарский колледж строительства и предпринимательства и школа № 81 имени Героя Советского Союза В.Н. Жалнина. Также завершается ремонт улицы Льва Толстого, которая ведет к детской центральной музыкальной школе, Поволжскому государственному университету телекоммуникаций и информатики, МГСУ-колледжу строительства и предпринимательства, Самарскому государственному социально-педагогическому университету, Дворцу культуры железнодорожников имени А.С. Пушкина, Самарскому театру юного зрителя, Институту инновационного развития СамГМУ, Самарскому колледжу железнодорожного транспорта имени А.А. Буянова.

В высокой стадии готовности ремонт региональных дорог, расположенных на «гостевых» маршрутах областного центра, – Московского, Красноглинского и Волжского шоссе, по которым с началом учебного года поедут тысячи иногородних студентов вузов и ссузов.

Завершается ремонт дорожных объектов, расположенных и в районах Самарской области. В Красноярском районе капитально отремонтирована дорога «Урал» - Светлый Ключ протяженностью 7,43 км, входящая в маршрут движения школьного автобуса к школе в поселке Конезавод.

По поручению главы региона в 2025 году капитально отремонтирована трасса к селу Большая Глушица. В селе расположены общеобразовательная школа, и два детских сада, ремонт которых также должен быть завершен к началу учебного года.

Ремонт дорог к образовательным учреждениям выполняется комплексно. Специалисты не только обновляют дорожное полотно, но и обустраивают пешеходные переходы, устанавливают барьерное и пешеходное ограждения, дорожные знаки и светофоры, а также наносят разметку. Также в ряде населенных пунктов, например, в Большой Глушице, в ходе капитального ремонта построят тротуары и установят опоры наружного освещения.

Глава региона поручил руководителям муниципальных образований лично контролировать состояние объектов образовательной инфраструктуры. «Подъездные пути, дорожные знаки, пешеходные переходы, светофоры, освещение, системы безопасности — здесь мелочей быть не может», - подчеркнул Вячеслав Федорищев 18 августа, подводя итоги оперативного совещания с правительством Самарской области.