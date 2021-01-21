В Самарской области обсудили вопросы обеспечения безопасности дорожного движения

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Прошедшая неделя в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области была посвящена встречам и совещаниям руководства областного управления и районных подразделений ГИБДД с главами муниципальных образований. Обсуждались вопросы реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на региональных и муниципальных автомобильных дорогах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, и выделения субсидий муниципальным образованиям из регионального бюджета на дорожную деятельность.

В ходе встреч подвели итоги работы в 2020 году и обсудили планы на 2021 год, подготовку к новому дорожному сезону.

Одним из ключевых показателей исполнения региональной составляющей «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта БКАД является обеспечение безопасных условий дорожного движения, сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, снижение смертности на дорогах.

«Мы приводим в нормативное состояние дороги, во взаимодействии с ГИБДД реализуем мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Результат зависит от нашей совместной работы. Наша главная задача максимально сохранить жизни людей. Эту задачу ставит перед нами Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В предстоящем году при планировании работ необходимо уделить особое внимание безопасности, оснащению техническими средствами сети региональных и муниципальных автомобильных дорог», - подчеркнул министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Территориальными подразделениями ГИБДД сформированы перечни инженерных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности движения на муниципальных дорогах в городах и сельских поселениях. Муниципалитетам предстоит составить сметы и представить их в региональное министерство. В перечень работ входит установка дорожных знаков, светофоров, устройство освещения, барьерных ограждений, нанесение дорожной разметки.

«Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, согласованные с ГИБДД, должны быть реализованы в первую очередь и завершены не позднее августа, чтобы принятые меры работали в текущем сезоне», - пояснил руководитель управления строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального министерства Александр Николаев.

На обеспечение безопасности дорожного движения, на работы по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог муниципалитетам предоставляется возможность получить необходимые средства из регионального дорожного фонда.

Министр транспорта и автомобильных дорог обратил внимание на то, что вся работа в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» может не получить соответствующую оценку жителей Губернии, если во дворах этих жителей не будет хороших дорог. Поэтому в планы дорожных работ 2021 года необходимо включить ремонт дворовых территорий и внутриквартальных проездов в тех муниципальных образованиях, где в этом есть потребность.

Кроме того, по поручению Главы региона Дмитрия Азарова в Самарской области в муниципальных городах и сельских поселениях реализуется проект «Центральная улица». В прошлом году впервые проект реализовали в административном центре муниципального района Красноярский – в селе Красный Яр. В этом году одобрен проект Нефтегорского района.

Концепция проекта «Центральная улица» заключается в том, что в муниципалитетах в рамках комплексного ремонта дороги можно благоустроить прилегающую к автомобильной дороге территорию – сквер, пешеходные дорожки, площадки для отдыха. Главное условие – это должно быть место, где любят собираться и отдыхать местные жители. Для того, чтобы принять участие в проекте, необходимо сформировать предложение и направить его в министерство.

Об исполнении мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения рассказал начальник отдела дорожной инспекции УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Артем Кудашев: «К сожалению, в 2020 году не все муниципалитеты выполнили запланированные инженерные мероприятия в срок. Исполнение по всей области составило около 95%. Отдельные муниципалитеты реализовали мероприятия в конце октября и ноябре прошедшего года. Результаты этих мероприятий будут ощутимы только в этом году. Мы могли бы сохранить жизни людей, в том числе детей, если бы все мероприятия были выполнены в срок и в полном объеме. Поэтому прошу внимательнее отнестись к мероприятиям, направленным на обеспечение безопасности дорожного движения на региональных и муниципальных дорогах».

Напомним, бюджетом Самарской области ежегодно выделяются субсидии муниципальным образованиям на дорожную деятельность. Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние в Самаре и Тольятти осуществляется за счет средств национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства