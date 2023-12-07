В самарских парках начали заливать катки 

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После наступления устойчивых отрицательных температур воздуха в Самаре началась активная работа по заливке ледовых площадок. Традиционно, они появятся в парках и общественных пространствах города, а также около общеобразовательных учреждений и на дворовых территориях во всех районах областной столицы.

Подготовка катков ведется в ежедневном режиме. Так в ночь на 7 декабря 2023 года «черновой» слой льда, который станет основой для следующих слоев заливки, образовался в парке им. Ю. Гагарина.

Также сегодня залили специальные площадки в парках Победы, 50-летия Октября и Дружбы.

Во всех четырех парках будут работать пункты проката, где можно арендовать коньки или заточить свои. Кроме того, около этих пунктов, либо непосредственно в них организованы точки общественного питания, а также теплые помещения, предназначенные для переодевания обуви. Ледовые площадки будут работать ежедневно с 10.00 до 22.00 с двумя техническим перерывами: 14:00 – 14:30, 18:00 – 18:30 – в это время проводится уборка, собирают снег и стружку, которая образуется при скольжении коньков.

Фото: администрация Самары