В Самаре завершен капремонт 16 исторических зданий

На собрании обсудили планы театра на 175-ый сезон.
Сегодня состоялось собрание коллектива Самарского театра драмы 
Основными целями рабочего визита стали анализ текущего состояния объектов капитального ремонта и изучение потребностей в ремонте учреждений культуры.
Состоялся рабочий визит министра культуры СО Ирины Калягиной в Чапаевск
В ходе работ на обоих объектах выполнен капитальный ремонт внутренних помещений, инженерных сетей, а также входных групп.
Капитально отремонтированы офисы врачей общей практики в двух селах Сергиевского района
В Тольятти на СТК имени Степанова состоялся третий финал личного чемпионата России 2025 года по мотогонкам на гаревой дорожке.
Тольяттинец Виктор Кулаков стал серебряным призером этапа личного чемпионата России по спидвею
Основные мероприятия кинофестиваля, включая церемонии открытия и закрытия, показы фильмов и творческие встречи, пройдут в ЦРК «Художественный».
Более 70 фильмов объединит XVIII Международный кинофестиваль «Соль земли» в Самаре
Мероприятие призвано поддержать институт семьи и национальные традиции, укрепить традиционные семейные ценности, а также сблизить поколения и продемонстрировать культурное единство народов региона.
В День дружбы народов Самарской области, пройдет «Фестиваль национальных свадеб»
Которые остаются доступными даже при временных ограничениях мобильного интернета по требованиям безопасности, вводимым регуляторами.
В сети Билайна заработали «белые списки» сервисов
Конкурсная программа включает четыре основных трека («Исполнительное искусство», «Арт-индустрии», «Кинопроизводство», «Цифровые индустрии») со множеством номинаций для реализации творческих амбиций.
Всероссийский фестиваль «АРТиКУЛ»: Самарский регион вновь стал творческой площадкой для российской молодежи
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре завершен капремонт 16 исторических зданий

5 сентября 2025 16:59
114
Всего же в 2025 году в Самаре планируется отремонтировать 67 исторических зданий. 

В Самаре завершен капремонт 167 многоквартирных домов, из них 16 – объекты культурного наследия: доходный дом Д.Е. Челышева на ул.Красноармейской, 60, усадьба Ф. В. Петша на ул.Ленинградской, 58 и другие. Работы выполнены по заказу Фонда капитального ремонта Самарской области. Всего же в 2025 году в Самаре планируется отремонтировать 67 исторических зданий. 

Так, в Самарском районе на 85% выполнен капремонт объекта культурного наследия регионального значения на ул. Куйбышева, 28 – «Дом, где в квартире присяжного поверенного Самарского Окружного суда О.Г. Гиршфельда в 1892 году был Ленин. Дом Прагер», изначально построенный в 1870-е годы.

В доме № 28 по улице Куйбышева в рамках региональной программы капремонта ведутся реставрационные работы на фасаде здания, на эти цели направлено более 7,5 млн рублей. Всего в Самарском районе приведут в порядок 64 дома, на сегодняшний день общая готовность составляет порядка 80%.

«Дом Прагер – одно из уникальнейших зданий Самары, украшение исторического центра города. Изначально его построили в 1870-е годы по образцовым проектам, потом со сменой владельцев появлялись различные пристрои и надстройки. К таким объектам всегда применяется индивидуальный подход. Перед началом работ подрядная организация обращалась к архивным документам и историческим справкам. Только после проведенного исследования, изучения перечисленных документов разрабатывалась научная проектная документация на капремонт фасада», – отметил руководитель службы заказчика Юг Фонда капитального ремонта Самарской области Алексей Панков.

По данным Фонда капитального ремонта Самарской области, собственники многоквартирных домов, которые вошли в краткосрочный план капремонта на 2025-2027 гг., уже получили предложения о проведении работ, они размещены на оборотной стороне квитанций для оплаты взносов на капремонт. Также с информацией можно ознакомиться на официальном сайте Фонда по ссылке: https://fcrso.ru/overhaul/p. После получения предложения собственники должны провести общее собрание и принять решение о проведении либо об отказе от предложенного капитального ремонта, определить сроки переноса или принять решение о замене вида работ.

С перечнем исторических многоквартирных домов, где проведены работы, можно ознакомиться ниже:

1. ул. Красноармейская, д. 117 – инженерные системы
2. п. Мехзавод, квартал 2, д. 50 – инженерные системы
3. п. Мехзавод, квартал 2, д. 52 – крыша
4. ул. Красноармейская, д. 60 – фасад, крыша
5. пр. Кирова, д.48/113 – инженерные системы
6. ул. Венцека, д. 67 – фасад
7. ул. Галактионовская, д. 41 – фундамент
8. ул. Ленинградская, д. 55 – фундамент
9. ул. Ленинградская, д. 58 – фундамент
10. ул. Ленинградская, д. 88-90А – фундамент
11. ул. Молодогвардейская, д. 47-49, стр.1 – фундамент
12. ул. Молодогвардейская, д. 60 – фундамент
13. ул. Садовая, д. 54 – фасад
14. ул. Самарская, д. 40-42, стр. 1 – крыша
15. ул. Самарская, д. 63 – крыша
16. ул. Чапаевская, д. 71 – фундамент

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

Новости по теме
На собрании обсудили планы театра на 175-ый сезон.
05 сентября 2025, 18:05
Сегодня состоялось собрание коллектива Самарского театра драмы 
На собрании обсудили планы театра на 175-ый сезон.     Культура
54
Основные мероприятия кинофестиваля, включая церемонии открытия и закрытия, показы фильмов и творческие встречи, пройдут в ЦРК «Художественный».
05 сентября 2025, 17:34
Более 70 фильмов объединит XVIII Международный кинофестиваль «Соль земли» в Самаре
Основные мероприятия кинофестиваля, включая церемонии открытия и закрытия, показы фильмов и творческие встречи, пройдут в ЦРК «Художественный». Культура
105
Заявки уже подали почти два десятка школ Самары, Отрадного, Тольятти, Жигулевска, Кинельского, Кинель-Черкасского, Волжского, Красноярского, Богатовского районов.
05 сентября 2025, 16:44
Самарская область вошла в топ-10 по количеству зарегистрированных литературных клубов в России
Заявки уже подали почти два десятка школ Самары, Отрадного, Тольятти, Жигулевска, Кинельского, Кинель-Черкасского, Волжского, Красноярского, Богатовского районов. Общество
124

В центре внимания
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
5 сентября 2025  13:45
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
192
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2025  10:00
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
408
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
306
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
545
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
613
