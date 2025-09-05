В Самаре завершен капремонт 16 исторических зданий

114

В Самаре завершен капремонт 167 многоквартирных домов, из них 16 – объекты культурного наследия: доходный дом Д.Е. Челышева на ул.Красноармейской, 60, усадьба Ф. В. Петша на ул.Ленинградской, 58 и другие. Работы выполнены по заказу Фонда капитального ремонта Самарской области. Всего же в 2025 году в Самаре планируется отремонтировать 67 исторических зданий.



Так, в Самарском районе на 85% выполнен капремонт объекта культурного наследия регионального значения на ул. Куйбышева, 28 – «Дом, где в квартире присяжного поверенного Самарского Окружного суда О.Г. Гиршфельда в 1892 году был Ленин. Дом Прагер», изначально построенный в 1870-е годы.



В доме № 28 по улице Куйбышева в рамках региональной программы капремонта ведутся реставрационные работы на фасаде здания, на эти цели направлено более 7,5 млн рублей. Всего в Самарском районе приведут в порядок 64 дома, на сегодняшний день общая готовность составляет порядка 80%.



«Дом Прагер – одно из уникальнейших зданий Самары, украшение исторического центра города. Изначально его построили в 1870-е годы по образцовым проектам, потом со сменой владельцев появлялись различные пристрои и надстройки. К таким объектам всегда применяется индивидуальный подход. Перед началом работ подрядная организация обращалась к архивным документам и историческим справкам. Только после проведенного исследования, изучения перечисленных документов разрабатывалась научная проектная документация на капремонт фасада», – отметил руководитель службы заказчика Юг Фонда капитального ремонта Самарской области Алексей Панков.



По данным Фонда капитального ремонта Самарской области, собственники многоквартирных домов, которые вошли в краткосрочный план капремонта на 2025-2027 гг., уже получили предложения о проведении работ, они размещены на оборотной стороне квитанций для оплаты взносов на капремонт. Также с информацией можно ознакомиться на официальном сайте Фонда по ссылке: https://fcrso.ru/overhaul/p. После получения предложения собственники должны провести общее собрание и принять решение о проведении либо об отказе от предложенного капитального ремонта, определить сроки переноса или принять решение о замене вида работ.



С перечнем исторических многоквартирных домов, где проведены работы, можно ознакомиться ниже:



1. ул. Красноармейская, д. 117 – инженерные системы

2. п. Мехзавод, квартал 2, д. 50 – инженерные системы

3. п. Мехзавод, квартал 2, д. 52 – крыша

4. ул. Красноармейская, д. 60 – фасад, крыша

5. пр. Кирова, д.48/113 – инженерные системы

6. ул. Венцека, д. 67 – фасад

7. ул. Галактионовская, д. 41 – фундамент

8. ул. Ленинградская, д. 55 – фундамент

9. ул. Ленинградская, д. 58 – фундамент

10. ул. Ленинградская, д. 88-90А – фундамент

11. ул. Молодогвардейская, д. 47-49, стр.1 – фундамент

12. ул. Молодогвардейская, д. 60 – фундамент

13. ул. Садовая, д. 54 – фасад

14. ул. Самарская, д. 40-42, стр. 1 – крыша

15. ул. Самарская, д. 63 – крыша

16. ул. Чапаевская, д. 71 – фундамент

Фото: администрация Самары