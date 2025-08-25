В Самаре будет ограничено движение транспорта по улице Вилоновской

180

В Самаре в рамках подготовки к отопительному сезону продолжается обновление теплотрасс. В связи с этим с 06:00 26 августа до 05:00 4 сентября будет ограничено движение транспорта по улице Вилоновской, на пересечении с улицей Чапаевской. Напомним также, что продолжается действие ограничения движения по улице Чапаевской, от улицы Шостаковича до улицы Вилоновской.



Обращаем внимание автомобилистов, что в указанный период движение по улице Чапаевской, в границах улиц Вилоновской и Ульяновской, будет двусторонним. Пассажирам общественного транспорта необходимо учитывать, что автобусы №№ 24, 91 будут следовать по скорректированной трассе.



Подробнее ознакомиться со схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно в приложениях. Ресурсоснабжающая организация приносит извинения за временные неудобства и просит жителей заранее планировать свои поездки.