Я нашел ошибку
Главные новости:
Спортсменов хотят сделать начитанными.
Минспорт разработает перечень книг для молодых футболистов
Пострадавшие госпитализированы.
В Тольятти возбуждено уголовное дело из-за травмирования четырех человек при падении дерева
Для реконструкции тепловых коммуникаций.
В Самаре будет ограничено движение транспорта по улице Вилоновской
Для изменения списка предпочитаемых МОО в электронном заявлении родителям следует обратиться в МФЦ.
В Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
Общая площадь пожаров на сопредельной территории – более 120 гектаров. Все лесные пожары произошли по вине человека.
За минувшие выходные самарские лесники трижды спасали лес от огня
Первая ярмарка начала свою работу около ДК «Октябрь в поселке Мехзавод.
В Самаре стартовал сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок
На территории муниципалитета из-за шквалистых порывов ветра были разрушены крыши техникума, школьного спортзала, четырех многоквартирных и пяти частных домов.
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу ликвидации последствий стихии в Хворостянском районе
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 26 августа в Самарской области сохранятся грозы, шквалистый ветер
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.68
-0.07
EUR 94.46
0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Расписание кинотеатра "Филин" на эту неделю
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре будет ограничено движение транспорта по улице Вилоновской

25 августа 2025 20:58
180
Для реконструкции тепловых коммуникаций.

В Самаре в рамках подготовки к отопительному сезону продолжается обновление теплотрасс. В связи с этим с 06:00 26 августа до 05:00 4 сентября будет ограничено движение транспорта по улице Вилоновской, на пересечении с улицей Чапаевской. Напомним также, что продолжается действие ограничения движения по улице Чапаевской, от улицы Шостаковича до улицы Вилоновской.

Обращаем внимание автомобилистов, что в указанный период движение по улице Чапаевской, в границах улиц Вилоновской и Ульяновской, будет двусторонним. Пассажирам общественного транспорта необходимо учитывать, что автобусы №№ 24, 91 будут следовать по скорректированной трассе.

Подробнее ознакомиться со схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно в приложениях. Ресурсоснабжающая организация приносит извинения за временные неудобства и просит жителей заранее планировать свои поездки.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Для изменения списка предпочитаемых МОО в электронном заявлении родителям следует обратиться в МФЦ.
25 августа 2025, 20:29
В Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
Для изменения списка предпочитаемых МОО в электронном заявлении родителям следует обратиться в МФЦ. Общество
193
Первая ярмарка начала свою работу около ДК «Октябрь в поселке Мехзавод.
25 августа 2025, 19:37
В Самаре стартовал сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок
Первая ярмарка начала свою работу около ДК «Октябрь в поселке Мехзавод. Общество
220
На территории муниципалитета из-за шквалистых порывов ветра были разрушены крыши техникума, школьного спортзала, четырех многоквартирных и пяти частных домов.
25 августа 2025, 19:33
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу ликвидации последствий стихии в Хворостянском районе
На территории муниципалитета из-за шквалистых порывов ветра были разрушены крыши техникума, школьного спортзала, четырех многоквартирных и пяти частных домов. Политика
287

В центре внимания
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
25 августа 2025  09:56
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
325
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
628
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
940
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
936
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1268
Весь список