В Самаре будет ограничено движение транспорта по улице Самарской

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы на территории города Самара с 08:00 22 июля 2022 года до 06:00 26 июля 2022 года будет ограничено движение транспорта по улице Самарской в районе дома № 61.



В указанный период движение общественного транспорта – автобусов маршрутов №№ 2, 5д, 23, 41, 3 – будет организовано по временной схеме.



Подробнее со схемами организации движения, в том числе городского пассажирского транспорта, можно ознакомиться здесь.