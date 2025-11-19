Я нашел ошибку
Главные новости:
Среди мальчиков и девочек до 15 лет. 
Спортсмены самарской СШОР-17 - победители всероссийских соревнований по фехтованию
Участники представили инициативы, охватывающие широкий спектр задач — от кадрового развития до цифровизации и социальной поддержки.
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
А также главные достижения вуза за текущий год.
 СамГМУ представил Совету по грантам программы «Приоритет 2030» итоги трансформации за 2025 год
В рамках «прямой линии» глава района подведет промежуточные итоги года, расскажет о благоустройстве дворовых пространств и парка имени Николая Щорса.
Завтра глава Железнодорожного района Самары ответит на вопросы жителей в прямом эфире
Иван Носков встретился с активными жителями проспекта Металлургов.
В Самаре расширят сеть маршрутов с регулируемым тарифом и льготами в 2026 году
В этом году в обновление дорожных объектов по федеральной программе вложено свыше 1 млрд рублей.
В Самаре завершены дорожные работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»
Структура расходов бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов не претерпела существенных изменений.
Бюджет Самары вынесен на рассмотрение депутатов гордумы
Две 7-метровые искусственные ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина  в Самаре
Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Весь список
В Самаре завершены дорожные работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»

19 ноября 2025 16:45
109
В этом году в обновление дорожных объектов по федеральной программе вложено свыше 1 млрд рублей.

В Самаре завершены дорожные работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. В этом году в обновление дорожных объектов по федеральной программе вложено свыше 1 млрд рублей. Всего в областной столице отремонтировано почти 32 км автодорог – работы сданы на 31 объекте. 

«Нацпроект «Инфраструктура для жизни» – это реальные возможности для развития дорог в Самаре. Задача на ближайшие несколько лет – нарастить объемы комплексного ремонта, используя возможности федеральных, региональных и городских программ. Это в том числе отражено в Стратегии социально-экономического развития до 2036 года, – сказал глава города Самара Иван Носков. – В самом разгаре формирование дорожной кампании следующего года. В приоритете – дороги с большим трафиком и высоким износом. Также продолжаем синхронизировать дорожные ремонты с ресурсоснабжающими организациями. Список дорог, тротуаров и проездов опубликуем, когда он будет готов».

Один из объектов дорожной кампании 2025 года – проспект Металлургов. Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на участке протяженностью 2,2 км там произвели комплексный ремонт «от фасада до фасада». Отремонтированы участки улиц Воронежской, Макаренко, Олимпийской, Маяковского, а также 16 дорог, вдоль которых расположены образовательные и спортивные учреждения – это участки по улицам Металлургической, Тамбовской, Агибалова, Льва Толстого, Скляренко и др. Несколько дорог обновили в микрорайоне Крутые Ключи. 

Повышенное внимание при реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году уделили туристической инфраструктуре города. Пять дорог обновили рядом с туристическими объектами – это участки улиц Некрасовской, Льва Толстого, Ленинградской и Маяковского в историческом центре и автодорога от Красноглинского шоссе до улицы Ветвистой, ведущая к Вертолетной площадке. В год 80-летия Победы в рамках общероссийской патриотической кампании сделали дороги по улице Маршала Устинова, бульвару Ивана Финютина, улице Мира.

На всех объектах уложено новое покрытие из асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем веществе, качество покрытия проверено в лаборатории МБУ «Дорожное хозяйство». 

В целом в Самаре выполнены ремонтные работы по различным проектам и программам на 53 объектах общей протяженностью 61,81 км, готов 41 тротуар. 

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

В центре внимания
Открывая совещание, он сообщил о кадровых назначениях.
19 ноября 2025  15:03
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
146
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
691
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
1245
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
674
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
683
Весь список