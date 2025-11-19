109

В Самаре завершены дорожные работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. В этом году в обновление дорожных объектов по федеральной программе вложено свыше 1 млрд рублей. Всего в областной столице отремонтировано почти 32 км автодорог – работы сданы на 31 объекте.



«Нацпроект «Инфраструктура для жизни» – это реальные возможности для развития дорог в Самаре. Задача на ближайшие несколько лет – нарастить объемы комплексного ремонта, используя возможности федеральных, региональных и городских программ. Это в том числе отражено в Стратегии социально-экономического развития до 2036 года, – сказал глава города Самара Иван Носков. – В самом разгаре формирование дорожной кампании следующего года. В приоритете – дороги с большим трафиком и высоким износом. Также продолжаем синхронизировать дорожные ремонты с ресурсоснабжающими организациями. Список дорог, тротуаров и проездов опубликуем, когда он будет готов».



Один из объектов дорожной кампании 2025 года – проспект Металлургов. Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на участке протяженностью 2,2 км там произвели комплексный ремонт «от фасада до фасада». Отремонтированы участки улиц Воронежской, Макаренко, Олимпийской, Маяковского, а также 16 дорог, вдоль которых расположены образовательные и спортивные учреждения – это участки по улицам Металлургической, Тамбовской, Агибалова, Льва Толстого, Скляренко и др. Несколько дорог обновили в микрорайоне Крутые Ключи.



Повышенное внимание при реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году уделили туристической инфраструктуре города. Пять дорог обновили рядом с туристическими объектами – это участки улиц Некрасовской, Льва Толстого, Ленинградской и Маяковского в историческом центре и автодорога от Красноглинского шоссе до улицы Ветвистой, ведущая к Вертолетной площадке. В год 80-летия Победы в рамках общероссийской патриотической кампании сделали дороги по улице Маршала Устинова, бульвару Ивана Финютина, улице Мира.



На всех объектах уложено новое покрытие из асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем веществе, качество покрытия проверено в лаборатории МБУ «Дорожное хозяйство».



В целом в Самаре выполнены ремонтные работы по различным проектам и программам на 53 объектах общей протяженностью 61,81 км, готов 41 тротуар.

Фото: пресс-служба администрации Самары