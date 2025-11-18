В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская молодёжь пополнила ряды волонтеров-инструкторов по оказанию первой помощи
Самарская молодёжь пополнила ряды волонтеров-инструкторов по оказанию первой помощи
Университет сервиса и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Университет сервиса и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Об охране труда говорят дети: в регионе наградили участников областного конкурса
Об охране труда говорят дети: в регионе наградили участников областного конкурса
От веб‑дизайна до оператора БПЛА: школьники Самарской области проходят профессиональные пробы
От веб‑дизайна до оператора БПЛА: школьники Самарской области проходят профессиональные пробы
В Самарской области сотрудниками полиции разыскан подросток
В Самарской области сотрудниками полиции разыскан подросток
Набиуллина: цены товаров на маркетплейсах не должны меняться из-за способа оплаты
Набиуллина: цены товаров на маркетплейсах не должны меняться из-за способа оплаты
В Самаре отметили день защиты белок
В Самаре отметили день защиты белок
Жительница Самарской области вошла в число финалистов Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Жительница Самарской области вошла в число финалистов Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
0
EUR 94.42
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год

18 ноября 2025 12:00
105
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год

В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год, и составление перечня зданий под снос на следующий год.  Предварительно в него вошло уже более 60 аварийных домов. Адреса домов будут представлены департаментом управления имуществом администрации города Самары в январе 2026 года.

«Темпы предоставления нового жилья и сноса расселенных зданий намерены наращивать с каждым годом. Сейчас уже готова документация на снос 60 расселенных зданий, в перспективе их будет больше. Важно как можно быстрее освободить центральные районы города от «заброшек» и дать возможность самарцам проживать в комфортных и безопасных квартирах. Освободившиеся земельные участки уже сейчас проектируем под соцобъекты, скверы, парковки, которых так не хватает городу, – отметил глава города Самара Иван Носков. – В этом году благодаря в том числе нацпроекту «Инфраструктура для жизни» 427 самарских семей переехали из аварийного в благоустроенное современное жилье».

В настоящее время работы по сносу ведутся на 6 объектах. В их числе – дом № 139 литера Б, Б1 на ул. Самарской, расселенный в 2024 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» (ранее - «Жилье и городская среда»). Дом относится к постройке до 1917 года и признан аварийным в 2015 году. По информации подрядчика, на объекте задействовали 8 единиц техники – 1 экскаватор и 7 автомобилей-самосвалов. 

«Демонтаж здания производим в несколько этапов: сначала разбираем кровлю, затем производим обрушение стенового основания и в завершение демонтируем фундамент. После полного демонтажа здания делаем отсыпку площадки грунтом для выравнивания территории», – рассказал представитель подрядной организации ООО «Стройкомплект» Алексей Родионов.

В ближайшее время подрядчиком будет осуществлен снос еще двух аварийных жилых домов на территории Ленинского района, расположенных на улице Ленинской: №105, литера В, Б2, в1, № 107, литера Б, б. Освобожденные земельные участки пополнят муниципальный земельный фонд.

Напомним, нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Он состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой продолжение ранее действовавших национальных проектов, в т. ч. «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», и государственных программ Российской Федерации.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025, 09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
Водителям и пешеходам советуют быть осторожней. Экология
175
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025, 13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
Развитие и продвижение отечественных товаров на международном рынке, защита интересов и поддержка предприятий вышли на новый уровень. Политика
347
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025, 11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
Примите участие в создании современного и комфортного города — ваши идеи и результаты опросов лягут в основу разработки Единого документа. Благоустройство
320

В центре внимания
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
102
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
179
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
352
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
320
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1645
Весь список