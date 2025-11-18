105

В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год, и составление перечня зданий под снос на следующий год. Предварительно в него вошло уже более 60 аварийных домов. Адреса домов будут представлены департаментом управления имуществом администрации города Самары в январе 2026 года.



«Темпы предоставления нового жилья и сноса расселенных зданий намерены наращивать с каждым годом. Сейчас уже готова документация на снос 60 расселенных зданий, в перспективе их будет больше. Важно как можно быстрее освободить центральные районы города от «заброшек» и дать возможность самарцам проживать в комфортных и безопасных квартирах. Освободившиеся земельные участки уже сейчас проектируем под соцобъекты, скверы, парковки, которых так не хватает городу, – отметил глава города Самара Иван Носков. – В этом году благодаря в том числе нацпроекту «Инфраструктура для жизни» 427 самарских семей переехали из аварийного в благоустроенное современное жилье».



В настоящее время работы по сносу ведутся на 6 объектах. В их числе – дом № 139 литера Б, Б1 на ул. Самарской, расселенный в 2024 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» (ранее - «Жилье и городская среда»). Дом относится к постройке до 1917 года и признан аварийным в 2015 году. По информации подрядчика, на объекте задействовали 8 единиц техники – 1 экскаватор и 7 автомобилей-самосвалов.



«Демонтаж здания производим в несколько этапов: сначала разбираем кровлю, затем производим обрушение стенового основания и в завершение демонтируем фундамент. После полного демонтажа здания делаем отсыпку площадки грунтом для выравнивания территории», – рассказал представитель подрядной организации ООО «Стройкомплект» Алексей Родионов.



В ближайшее время подрядчиком будет осуществлен снос еще двух аварийных жилых домов на территории Ленинского района, расположенных на улице Ленинской: №105, литера В, Б2, в1, № 107, литера Б, б. Освобожденные земельные участки пополнят муниципальный земельный фонд.



Напомним, нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Он состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой продолжение ранее действовавших национальных проектов, в т. ч. «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», и государственных программ Российской Федерации.