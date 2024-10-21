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В Самаре завершается реконструкция здания бывшего кинотеатра «Россия»

21 октября 2024 19:31
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Исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков посетил учреждения культуры.

В пятницу, 18 октября, исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков посетил учреждения культуры. В рабочем объезде приняли участие депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн, представители профильных департаментов и подрядных организаций.

Первой точкой объезда стала строительная площадка самарского планетария на проспекте Ленина. Здесь продолжаются работы по возведению фундамента нового здания рядом с существующим музейным комплексом. Будущий планетарий станет частью музея «Самара Космическая». Внутри откроется звездный зал с куполом и зрительскими местами, конференц-зал, кафе, студия для изучения космонавтики и астрономии. На месте обсудили дальнейшие планы, исполнение сроков и научно-творческое наполнение будущего здания. 

«Проект очень сложный, с одной стороны, с другой стороны - крайне интересный. Думаю, в будущем - это место станет одним из центров притяжения, ведь Самара – космическая столица России. Еще немаловажно, что реализация данного проекта позволит вызвать интерес к техническим знаниям и профессия, к истории космонавтики», - отметил Иван Носков.

Также исполняющий обязанности Главы Самары встретился с руководством Детской музыкальной школы им.Д.Б.Кабалевского. Выпускники школы прославляют российскую и самарскую культуру на сценических площадках ведущих концертных залов и музыкальных театров Европы и мира. Двум преподавателям школы присуждены премии Президента Российской Федерации «Лучший преподаватель в области музыкального искусства».

В следующем году учреждению исполняется 65 лет. Здесь уже разработали проект капитального ремонта здания. Он учитывает потребности педагогов и учеников. Проектная документация уже проходит Государственную экспертизу.

«Школа с историей, она важна для этого района и его жителей. Здесь занимаются почти 500 учеников, трудится отличный педагогический состав. Безусловно, нужно поддержать проект по обновлению этого учреждения», - сказал Иван Носков.

По каким региональным и федеральным программам его можно реализовать, обсудят вместе с Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Еще один объект культуры, который посетил Иван Носков – здание бывшего кинотеатра «Россия» на улице Чернореченской, 15. Оно было построено в 1963 году. Ни одно десятилетие строение пребывало в заброшенном состоянии. Модернизация объекта стала возможной благодаря Президентскому национальному проекту «Культура».

Реконструкция кинотеатра стартовала летом 2023 года. Согласно проекту, новый театр будет оборудован вестибюлем с обширным выставочным пространством, холлами, большим зрительным залом с поворотной сценой на 218 мест и малым - на 85, детской театральной студией и другими помещениями. После реконструкции в здании разместится самарский молодежный драматический театр «Мастерская».

В настоящее время основной фронт работы выполнен. По информации подрядчика, технологическое оборудование уже установлено, сейчас ведется монтаж освещения и «поворотного круга» сцены. В ближайшее время специалисты приступят к чистовым работам в зале и установке мебели.

Напомним, что было принято решение комплексно подойти к обновлению улицы Чернореченской. Ранее ресурсоснабжающие организации выполнили перекладку всех инженерных коммуникаций: тепловых, канализационных, электрических, газовых, а также сетей водоснабжения. Параллельно по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» было обновлено дорожное покрытие, а по нацпроекту «Жилье и городская среда» преобразился бульвар.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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