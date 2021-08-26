В Самаре завершается обновление улицы Луначарского

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Работы по комплексному обновлению улицы Луначарского от Автобусного проезда до улицы Ново-Садовой приблизились к финалу.

Проезжую часть по основному ходу уже привели в порядок на площади 3 430 кв. м.

Кроме того, с учетом комплексного подхода к ремонту, в полном объеме обновили тротуары (2 477 кв. м). Причем плиточное покрытие есть не только на пешеходных зонах.

«При выполнении работ акцент сделали и на мероприятиях, отвечающих потребностям инвалидов-колясочников, родителей с детскими колясками и других маломобильных групп населения. Так, ради более комфортного передвижения на участке устроили новые пандусы из бетонных составляющих в форме трапеции. Такие конструкции, как в Москве и Санкт-Петербурге, впервые в этом году появились и на самарских дорогах, – подчеркнул директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов. – Кроме того, установили новый бортовой камень, дорожные знаки, смонтировали 15 опор освещения, разместили 27 новых урн, а также отремонтировали газоны».

Помимо этого, для повышения безопасности и улучшения эстетического облика улицы ранее провели санитарную обрезку деревьев вдоль дороги, убрали насаждения, которые находились в аварийном состоянии.

К настоящему времени общая готовность объекта составляет 93%.

Контрольные мероприятия выполняются также в круглосуточном режиме. Работы оплачиваются только в том случае, если они выполнены не только в срок, обозначенный муниципальным контрактом, но и качественно.

Фото: администрация Самары