В Самаре завершается благоустройство Часового сквера

8 ноября глава города Самары Иван Носков совместно с председателем городской Думы Сергеем Рязановым и главой Октябрьского района Сергеем Радько проверил ход строительства Часового сквера на пересечении улиц Часовой и Ерошевского. Работы на территории площадью порядка 5 тысяч квадратных метров ведутся по инициативе жителей в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области».



На сегодняшний день в сквере Часовом специалисты подрядной организации полностью уложили кабель для системы освещения, установили бордюры и выполнили треть работ по укладке брусчатки, а также подготовили к асфальтировке велодорожки, которые пройдут по периметру. По просьбе жителей в сквере уложат антитравматическое покрытие, установят детский игровой комплекс, скамейки и урны, создадут газоны.



По словам жителей близлежащих домов, также в данном микрорайоне необходима специализированная площадка для выгула собак. Как отметил глава города Иван Носков, отдельную программу создания площадок для выгула собак во всех районах города администрация города сейчас прорабатывает вместе с общественниками и зоозащитниками.



В целом на благоустройство Часового сквера по программе «Народный бюджет Самарской области» направлено более 20 млн рублей.

Фото: пресс-служба администрации Самары