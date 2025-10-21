Я нашел ошибку
Власти Самарской области оставили в программе капремонта дома с износом выше 70%
В Самаре обнаружили серьёзные превышения вредных веществ в воздухе в двух районах
В 2026 году жителям Самарской области пообещали качественные изменения в работе общественного транспорта
Самарцев приглашают принять участие в федеральном ИИ-хакатоне «Креативное поколение»
Разница в цене между комнатами и студиями достигла 2,5 раз и продолжает расти
Постоянным водителям такси снизят комиссию с 1 ноября
Ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн
В Самаре выходит на новый этап ремонт улицы Дачной
В Самаре выходит на новый этап ремонт улицы Дачной

21 октября 2025
Там скоро завершат строительство ливневки.

Работы ведут в рамах контракта на ремонт участка Дачной от Чернореченской до Пензенской. Проект рассчитан на два года и предусматривает сначала приведение в порядок коммуникаций, а потом асфальтировку и озеленение, пишет 63.ру.

Под дорогой полностью заменили сети водоснабжения. До конца 2025 года новую ливневку соединят с действующим коллектором. В ближайшее время подрядчик засыплет котлованы. Затем «Самарская сетевая компания» приступит к переустройству электрических сетей.

На втором этапе установят новое освещение, обустроят газоны, приведут в порядок тротуары. На дороге будут разметка, переходы, светофоры и ограждения. Дополнительно приведут в порядок трамвайные пути и контактную сеть в месте пересечения Дачной с Чернореченской.

«По итогу работ в 2026 году получим современную дорогу с двухполосным движением, которая свяжет два Ленинский и Железнодорожный районы. Пока прошу потерпеть временные неудобства. Подрядчику поручено проверить организацию удобных проходов для жителей ближайших домов», — сообщил мэр Самары Иван Носков..

Улица Дачная имеет неофициальное название «дорога мемов». Основная «достопримечательность» улицы — это ее «лунные кратеры». Так прозвали ямы на участке от Тухачевского до проспекта Карла Маркса. Шутка облетела даже заграничные таблоиды.

Власти запланировали реконструировать Дачную и даже заказали проект. Но работа застопорилась. В 2022 году ожидание реконструкции Дачной скрасили нормальным ремонтом дороги. Асфальт уложили на участке от Московского шоссе до Чернореченской.

Однако спустя год проблемным стал последний участок — от Чернореченской до Пензенской. Теперь власти взялись и за него.

