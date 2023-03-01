В Самаре выделили 28 млн рублей на уборку станций метро

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МП "Самарский метрополитен им. А. Росовского" ищет подрядчика, который займется услугами по ежесуточной комплексной уборке станций метро и прилегающих территорий.

В перечне девять станций: "Алабинская", "Российская", "Московская", "Гагаринская", "Спортивная", "Советская", "Победа", "Безымянка", "Кировская".

Подрядчик должен будет выполнять уборку: пассажирских зон, переходов метро, сходов с павильонами и без павильонов, прилегающих территорий к сходам станций.

Начальная цена контракта — 27,9 млн рублей. Он рассчитан на 12 месяцев. Победитель торгов определится после 13 марта, он должен приступить к работам с 1 апреля 2023 г. и завершить в марте 2024 г., пишет Волга Ньюс.