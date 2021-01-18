В Самаре выбрали скульптуру вальса На сопках Маньчжурии» для Струковского сада

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В Струковском саду в Самаре установят скульптуру «Вальс» в память о первом исполнении в городе музыкальной композиции «На сопках Маньчжурии».

Творческое сообщество города окончательно определись с вариантом памятника. Это будет кавалер, приглашающий даму к танцу. Авторы композиции – известные самарские скульпторы Николай Куклев и Кристина Цибер.

Самарцы смогут увидеть скульптуру в Струковском саду уже в начале лета 2021 года.

«Откроем в июне в Струкачах, приурочив к старту Всероссийского фестиваля духовых оркестров», — сообщил Александр Хинштейн на своей странице в твиттере. - «Необходимые спонсорские средства уже нашёл.»

Вальс написан Ильей Шатровым в память о воинах, погибших в Русско-японской войне (1904-1905 гг). В 1908 году (по разным источникам – в 1907 году) в Самаре в Струковском саду состоялось первое исполнение вальса духовым оркестром, сообщает ГТРК Самара.

Фото: hinshtein.ru