В Самарском районе города Самары капитально отремонтировали 20 жилых домов, входящих в реестр ОКН
В Самаре водителей начнут без протокола штрафовать за парковку у мусорок
В России запущена платформа с данными для строительной отрасли
Женщины 35–44 лет стали самыми активными соискательницами вахтовой работы
В Камышлинском районе столкнулись Volvo, SITRAK и Lada Vesta
В Самаре введут новые правила перемещения автомобилей для уборки снега
В Самаре продолжат обновлять инфраструктуру электротранспорта
Обновленный мост через реку Черную в Волжском районе скоро откроется
В Самаре введут новые правила перемещения автомобилей для уборки снега

24 ноября 2025 12:56
В Самаре введут новые правила перемещения автомобилей для уборки снега

Администрация Самары разработала новые правила, позволяющие перемещать автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники. Об этом сообщил мэр города Иван Носков в интервью «Самарской газете».

По словам главы, меры введены после анализа проблем прошлой зимы: неправильно припаркованные машины затрудняли работу коммунальных служб и снижали эффективность уборки снега и гололеда.

Подробный порядок применения мер и способы информирования автовладельцев будут сообщены дополнительно.

Носков также отметил, что в 2026 году на улицы города выйдет новая снегоуборочная техника — более 450 единиц. Всего к зимнему сезону будут привлечены 5 тысяч коммунальных работников, а также закуплены противогололедные реагенты. 

Снег планируется вывозить на шесть специализированных площадок — три частные и три муниципальные, по седьмому полигону ведется подготовка документации, пишет Самара-МК.

