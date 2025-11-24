В Самаре введут новые правила перемещения автомобилей для уборки снега

107

Администрация Самары разработала новые правила, позволяющие перемещать автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники. Об этом сообщил мэр города Иван Носков в интервью «Самарской газете».

По словам главы, меры введены после анализа проблем прошлой зимы: неправильно припаркованные машины затрудняли работу коммунальных служб и снижали эффективность уборки снега и гололеда.

Подробный порядок применения мер и способы информирования автовладельцев будут сообщены дополнительно.

Носков также отметил, что в 2026 году на улицы города выйдет новая снегоуборочная техника — более 450 единиц. Всего к зимнему сезону будут привлечены 5 тысяч коммунальных работников, а также закуплены противогололедные реагенты.

Снег планируется вывозить на шесть специализированных площадок — три частные и три муниципальные, по седьмому полигону ведется подготовка документации, пишет Самара-МК.