Я нашел ошибку
Главные новости:
Для тушения пожара привлечены 86 человек и 28 единиц техники.
В Волжском районе горели два частных дома
Специалисты подразделений ПАО «Т Плюс» из Самары и Новокуйбышевска поучаствовали в межрегиональной традиционной акции «Мы с тобой одной крови».
90 сотрудников «Т Плюс» приняли участие в Днях донора
Дмитрий Азаров подчеркнул: выступление Президента было очень содержательным — в нем невозможно выделить более или менее важные тезисы.  
Дмитрий Азаров принял участие в церемонии оглашения Послания Президента к Федеральному Собранию
В здании обновили все помещения, фасад, системы электро- и водоснабжения, канализацию, отопление. На входе оборудован пандус для маломобильных пациентов.
Жители села Красноселки Безенчукского района получают помощь в обновленном ФАПе
Согласно предварительному плану работы должны быть выполнены на участках 20 улиц.
В Самаре возобновились работы по аварийно-ямочному ремонту дорог
В этот день почетного звания «Женщина года» были удостоены 50 жительниц Самары.
В Самаре отметили финалисток общественной акции «Женщина года – 2023»
В Самарском казачьем кадетском корпусе и в школе №105 в Куйбышевском районе для ребят провели уроки «Разговоры о важном».
Ветераны полиции и Российской Армии региона провели уроки мужества для школьников
Владимир Путин в ходе послания к федеральному собранию призвал кардинально повысить производительность труда для преодоления кадрового дефицита, повышения эффективности отечественной промышленности и социальной сферы.
Нацпроект «Производительность труда» при продлении может охватить порядка 12 тысяч предприятий 
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.87
-0.17
EUR 99.45
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ветераны полиции и Российской Армии региона провели уроки мужества для школьников
Лауреаты Грушинских фестивалей выступят в гала-концерте Всероссийского слета бардовского движения на выставке «Россия»
История изобретения печатных машинок»: новая выставка в Самарской областной библиотеке
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре возобновились работы по аварийно-ямочному ремонту дорог

29 февраля 2024 17:58
188
Согласно предварительному плану работы должны быть выполнены на участках 20 улиц.

В текущем сезоне в Самаре возобновился аварийно-ямочный ремонт дорог литой асфальтобетонной смесью. Этот вид ремонта считается поддерживающим и единственно возможным в нынешних погодных условиях, чтобы избавить объекты улично-дорожной сети от отдельных дефектов.

Такие работы помогают обеспечить нормативное состояние локаций до того момента, пока не установятся постоянные положительные температуры наружного воздуха и не появится возможность приводить дороги в порядок основательно (малыми и большими «картами», а также комплексно), применяя так называемый горячий асфальтобетон.

Согласно предварительному плану работы должны быть выполнены на участках 20 улиц. Но перечень локаций ежедневно пополняется, исходя из результатов обследования объектов улично-дорожной сети, выявленных замечаний в части состояния дорожного полотна. Также список участков, требующих ремонта, корректируется с учетом предписаний надзорных органов и обращений горожан, полученных, в том числе, через социальные сети и мессенджеры.

В ходе подготовительных мероприятий дорожные рабочие делают края ямы более ровными, стараясь придать локации аккуратную геометрическую форму. Участок очищается, при необходимости покрытие просушивается с помощью компрессора. Литая асфальтобетонная смесь подвозится к месту ремонта в специальной установке. Она работает по принципу миксера, перемешивая материал. Также есть возможность подогреть его. Как правило, температура литого асфальтобетона варьируется от 230 градусов до 250 градусов. Таким образом, характеристики материала и технология позволяют заниматься поддерживающим ремонтом и в сырую погоду, но не во время интенсивных снегопадов. В  этот период работы временно приостанавливаются и возобновляются при первой же возможности. Такой подход также обеспечивает качество ремонта.

Круглосуточный контроль организуется Департаментом городского хозяйства и экологии и его подведомственным учреждением – МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство». В частности, еще на заводе берутся пробы литого асфальтобетона. Проводится экспертиза, в ходе которой определяется, соответствует ли требованиям состав произведенной смеси. В дальнейшем за ней следят уже на месте работ – перед укладкой и в процессе ремонта ведется замер температуры. По завершении укладки также делают пробы.

Профильные службы просят автомобилистов выполнять требования дорожных знаков – на участках выставляются знаки, информирующие о производстве дорожных работ, а также знаки для определения направления объезда того или иного участка, охваченного ремонтом. Объезжать участок автомобилистов просят и в течение 15-20 минут после заливки литого асфальтобетона, иначе работы придется переделывать. Помимо этого, при подъезде к ремонтируемой локации  рекомендуется снижать скорость.

В дальнейшем, после «выработки» уже определенных объемов аварийно-ямочного ремонта, рассмотрят необходимость и возможность  добавления работ в существующий контракт в рамках действующего законодательства либо заключения новых отдельных договоров на данный вид работ.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В этот день почетного звания «Женщина года» были удостоены 50 жительниц Самары.
29 февраля 2024, 17:46
В Самаре отметили финалисток общественной акции «Женщина года – 2023»
В этот день почетного звания «Женщина года» были удостоены 50 жительниц Самары.  Общество
174
Сегодня Самарская область принимает участие в проекте «Развитие пешеходного туризма».
29 февраля 2024, 16:44
Жители Самарской области смогут стать участниками 4-го сезона программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие»
Сегодня Самарская область принимает участие в проекте «Развитие пешеходного туризма». Общество
193
Бывшему полицейскому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 
29 февраля 2024, 16:23
В Самаре вынесен приговор по делу о хищении со склада метилового спирта, ставшего причиной гибели  более 40 человек
Бывшему полицейскому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.  Закон
226

В центре внимания
Дмитрий Азаров подчеркнул: выступление Президента было очень содержательным — в нем невозможно выделить более или менее важные тезисы.  
29 февраля 2024  19:14
Дмитрий Азаров принял участие в церемонии оглашения Послания Президента к Федеральному Собранию
156
Обсудили вопросы контроля проектов и помощи участникам СВО.
29 февраля 2024  14:17
Дмитрий Азаров провел заседание Общественной палаты Самарской области
290
В нем приняли участие порядка ста специалистов – это разработчики БАС, руководители компаний, научные работники и потенциальные потребители продукции.
28 февраля 2024  16:15
Дмитрий Азаров провел совещание с самарскими производителями беспилотников
556
В Самаре состоится финал «Российско-иранского творческого марафона Культурная дипломатия»
28 февраля 2024  13:39
В Самаре состоится финал «Российско-иранского творческого марафона Культурная дипломатия»
478
Комиссия Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведёт приём граждан в Самаре
28 февраля 2024  13:19
Комиссия Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведёт приём граждан в Самаре
506
Весь список