В Самаре возобновились работы по аварийно-ямочному ремонту дорог

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В текущем сезоне в Самаре возобновился аварийно-ямочный ремонт дорог литой асфальтобетонной смесью. Этот вид ремонта считается поддерживающим и единственно возможным в нынешних погодных условиях, чтобы избавить объекты улично-дорожной сети от отдельных дефектов.

Такие работы помогают обеспечить нормативное состояние локаций до того момента, пока не установятся постоянные положительные температуры наружного воздуха и не появится возможность приводить дороги в порядок основательно (малыми и большими «картами», а также комплексно), применяя так называемый горячий асфальтобетон.

Согласно предварительному плану работы должны быть выполнены на участках 20 улиц. Но перечень локаций ежедневно пополняется, исходя из результатов обследования объектов улично-дорожной сети, выявленных замечаний в части состояния дорожного полотна. Также список участков, требующих ремонта, корректируется с учетом предписаний надзорных органов и обращений горожан, полученных, в том числе, через социальные сети и мессенджеры.

В ходе подготовительных мероприятий дорожные рабочие делают края ямы более ровными, стараясь придать локации аккуратную геометрическую форму. Участок очищается, при необходимости покрытие просушивается с помощью компрессора. Литая асфальтобетонная смесь подвозится к месту ремонта в специальной установке. Она работает по принципу миксера, перемешивая материал. Также есть возможность подогреть его. Как правило, температура литого асфальтобетона варьируется от 230 градусов до 250 градусов. Таким образом, характеристики материала и технология позволяют заниматься поддерживающим ремонтом и в сырую погоду, но не во время интенсивных снегопадов. В этот период работы временно приостанавливаются и возобновляются при первой же возможности. Такой подход также обеспечивает качество ремонта.

Круглосуточный контроль организуется Департаментом городского хозяйства и экологии и его подведомственным учреждением – МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство». В частности, еще на заводе берутся пробы литого асфальтобетона. Проводится экспертиза, в ходе которой определяется, соответствует ли требованиям состав произведенной смеси. В дальнейшем за ней следят уже на месте работ – перед укладкой и в процессе ремонта ведется замер температуры. По завершении укладки также делают пробы.

Профильные службы просят автомобилистов выполнять требования дорожных знаков – на участках выставляются знаки, информирующие о производстве дорожных работ, а также знаки для определения направления объезда того или иного участка, охваченного ремонтом. Объезжать участок автомобилистов просят и в течение 15-20 минут после заливки литого асфальтобетона, иначе работы придется переделывать. Помимо этого, при подъезде к ремонтируемой локации рекомендуется снижать скорость.

В дальнейшем, после «выработки» уже определенных объемов аварийно-ямочного ремонта, рассмотрят необходимость и возможность добавления работ в существующий контракт в рамках действующего законодательства либо заключения новых отдельных договоров на данный вид работ.

Фото: администрация Самары