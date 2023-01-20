В Самаре восстановят озеро в парке «Молодежный»

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В Самаре объявили тендер по поиску подрядчика, который сможет создать проект восстановления озера в парке «Молодежный». Общественное пространство находится в Промышленном районе города в границах улиц Ново-Вокзальной, Ставропольской, Воронежской.

— Подрядчику предстоит подготовить проект восстановления уровня воды в озере и благоустройства прилегающей территории. Стоимость контракта — 4 288 880,94 рубля, — указано в закупке.

В планах властей капитальный ремонт озера и обустройство в парке насосной станции и сбросных сооружений. Всё это станет вторым этапом восстановления «Молодежного». Предоставить план работ подрядчик должен до 15 марта 2023 года, пишет 63.ру.

Осенью 2022 года в парке завершили первый этап благоустройства.