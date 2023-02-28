В Самаре ведется расчистка кровель от снега и наледи

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В период интенсивных февральских снегопадов и «температурных качелей», когда повышается вероятность схода снежных масс и падения наледи, работы по расчистке кровель во всех районах Самары находятся в активной фазе.

В Промышленном районе на высоте сегодня задействовано 87 рабочих в составе 22 бригад.

Расчистка кровель от снега и наледи проводится с соблюдением всех мер безопасности и технологий. Перед началом работ потенциально опасная территория огораживается сигнальной лентой. Специалисты, находящиеся внизу, координируют работу сотрудников на крыше и следят за безопасностью прохожих и выходящих из подъездов жителей, а также паркующихся автомобилистов.

По завершении работ, управляющие организации обязаны привлекать спецтехнику и дворников для уборки прилегающей территории от сброшенного снега и наледи.

Напомним, Главы внутригородских районов координируют работу УК, ТСЖ, ЖСК на вверенных им территориях и, задействуя в работе районные административные комиссии, своевременно уведомляют надзорные органы об управляющих организациях, не выполняющих своих обязательств в части зимнего содержания территорий. В Промышленном районе в феврале текущего года нерадивым организациям выдано порядка 15 предостережений. При фиксации повторных нарушений составленные материалы будут направлены в ГЖИ или Прокуратуру.

Во избежание травмирования прохожих, собственники квартир должны самостоятельно следить за состоянием балконов (лоджий), кондиционеров, карнизов, помнить о необходимости вовремя убирать снег и наледь с этих поверхностей.

Администрация города обращается к горожанам с просьбой не парковать автотранспорт вблизи домов со скатной кровлей, а также под балконами и кондиционерами, козырьками, с которых возможен сход снежных масс. Помимо опасности схода снега, нужно учитывать, что личный транспорт часто затрудняет работу коммунальных служб по очистке кровель.

Фото: администрация Самары