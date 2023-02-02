В Самаре ведется расчистка дорог, отремонтированных на средства нацпроекта

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В прошлом году обновили проезд вдоль Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина – от дома № 161 по улице Ташкентской до Московского шоссе. Бригада подрядной организации регулярно проводит уборку и на этом проезде.



В зимний период работам в рамках содержания отводится важная роль, чтобы дорожное покрытие дольше находилось в эксплуатационном состоянии.

Дорожные объекты, примыкающие к медицинским и другим социальным учреждениям, находятся под особым контролем.

Основной массив работ производим вечером и ночью, чтобы с утра жители могли беспрепятственно проезжать. Доочистка участков проводится в дневное время.

Отметим, что помимо организации механизированной уборки, применяют и ручной труд. Дорожные рабочие продолжают трудиться в локациях, где остался ледяной налет. Накопления в дальнейшем вывезут на площадку временного складирования.