В Самаре в программу капитального ремонта добавили 5 домов

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Областные власти скорректировали региональную программу о системе капитального ремонта: из списка было убрано 14 и добавлено 5 домов в Самаре. «Выбыли» из программы: дом № 3 в Академическом переулке, дом № 5 в Канатном переулке, дом № 5 в Ташкентском переулке, дом № 356п на проспекте Карла Маркса, дома № 12, 22, 24, 28 на улице Воронежской, дом № 30 на улице Грибоедова, дом № 44а на улице Ивана Булкина, 44А, дом № 34 на улице Калининградской, дом № 7а на улице Красноармейской, дом № 13 на улице Молдавской, дом № 18 на улице Таганской. В этих зданиях работы были выполнены.

Среди попавших в перечень оказались дома № 14а и 15а на проспекте Масленникова, дом № 26 а улице Белорусской, дом № 15в на улице Мичурина, дом № 19 на улице Осетинской. Эти здания отремонтируют в течение 2049 – 2055 гг. Там выполнят ремонт крыши, инженерных систем, подвалов, заменят лифты, отремонтируют фасад и фундамент. Но произойдет это минимум через 26 лет, пишет СитиТраффик.