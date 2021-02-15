В Самаре установят 72 новых уличных фонаря

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Муниципальное предприятие решило закупить фонари на чугунной тумбе со стальной опорой и с подвесными алюминиевым светодиодными светильниками.

Так, 59 фонарей будут с одним плафоном, еще 13 - с двумя. Все оборудование должно быть новым и ранее неиспользуемым.



Подрядчика выберут с помощью электронного аукциона. Его итоги подведут 3 марта. Поставщик должен будет доставить фонари на склад в течение полутора месяцев. За его услуги готовы заплатить более 23 млн рублей, пишет Сова.инфо.