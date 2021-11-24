В Самаре установили свыше 6,5 тысяч метров пешеходных ограждений

Я нашел ошибку
Главные новости:
Премия присуждается организациям, которые являются трендсеттерами в использовании технологий для повышения качества обслуживания клиентов.
Лучший в мире клиентский опыт: у Сбера — 5 наград премии iCXA
Прививать подростков будут добровольно, при согласии родителей или законных представителей.
Минздрав РФ зарегистрирует вакцину для иммунизации от коронавируса подростков
Форум «Молодые ученые» является совместным мероприятием в сфере укрепления международного молодежного сотрудничества России и Казахстана.
В Самаре открылся Российско-Казахстанский молодежный форум «Молодые ученые» 
В особой экономической зоне «Тольятти» подвели итоги деятельности за три квартала 2021 года.
Растет выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти»
Ряд предприятий машиностроения, нефтехимической отрасли возобновили производство кислорода для промышленных нужд.
Промышленные предприятия губернии наращивают производство кислорода
Особенности санобработки троллейбусов «Адмирал».
В Самаре продолжается антиковидная обработка всех видов общественного транспорта
Онлайн-олимпиада представляет собой цепочку интерактивных обучающих и тестовых заданий в понятном и интересном для школьников формате.
Более 100 тысяч школьников региона приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
Сдача объектов первой очереди запланирована на конец 2023 года.
В Самаре построят новый жилой микрорайон в рамках программы комплексного развития территорий 
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.37
-0.46
EUR 83.64
-0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре установили свыше 6,5 тысяч метров пешеходных ограждений

24 ноября 2021 16:27
117
Помимо перильных ограждений, установили порядка 52 светофоров и организовали новые пешеходные переходы.

В текущем году в рамках реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Самары предусмотрена установка направляющих ограждений. Порядка 6 800 погонных метров технических средств, предотвращающих выход пешеходов на проезжую часть, были смонтированы в этом сезоне в соответствии с требованиями национальных стандартов.

Так, благодаря средствам нацпроекта «Безопасные качественные дороги» защитными ограждениями обзавелись перекрестки улиц Партизанской и Дзержинского, Чернореченской и Дачной и др.

Помимо перильных ограждений, установили порядка 52 светофоров и организовали новые пешеходные переходы.

«Пешеходные ограждения в этом сезоне появились более чем на 70 участках. Это происходило не только в рамках строительства новых светофорных объектов, но и в части выполнения предписаний надзорных органов. По этим требованиям разрабатывается техническое задание, в дальнейшем оно уже находит свое отражение в контракте», – отметил руководитель Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.

Объемы работ по монтажу пешеходных ограждений составляются, исходя из анализа очагов аварийности. По результатам мониторинга текущего года будет сформирован план работ по установке технических средств на 2022 год.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Особенности санобработки троллейбусов «Адмирал».
24 ноября 2021, 17:20
В Самаре продолжается антиковидная обработка всех видов общественного транспорта
Особенности санобработки троллейбусов «Адмирал». Транспорт
92
Онлайн-олимпиада представляет собой цепочку интерактивных обучающих и тестовых заданий в понятном и интересном для школьников формате.
24 ноября 2021, 17:14
Более 100 тысяч школьников региона приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
Онлайн-олимпиада представляет собой цепочку интерактивных обучающих и тестовых заданий в понятном и интересном для школьников формате. Образование
84
Минздрав предложил новые правила для получения водительских медсправок
23 ноября 2021, 11:53
Минздрав предложил новые правила для получения водительских медсправок
Новый проект предполагает «уточнение» процедуры в области лабораторных исследований. Транспорт
401

В центре внимания
Еще 1 201 житель Самарской области заболел коронавирусом
24 ноября 2021  13:20
Еще 1 201 житель Самарской области заболел коронавирусом
317
Кривая пошла вниз: за сутки 1 529 жителей Самарской области заболели коронавирусом
23 ноября 2021  13:38
Кривая пошла вниз: за сутки 1 529 жителей Самарской области заболели коронавирусом
496
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
23 ноября 2021  13:30
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
540
Дмитрий Азаров повысил выплаты молодым медикам за выбор особо востребованных специальностей
23 ноября 2021  13:28
Дмитрий Азаров повысил выплаты молодым медикам за выбор особо востребованных специальностей
623
25 ноября в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
23 ноября 2021  12:37
25 ноября в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
456
Весь список