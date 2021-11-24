В Самаре установили свыше 6,5 тысяч метров пешеходных ограждений

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В текущем году в рамках реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Самары предусмотрена установка направляющих ограждений. Порядка 6 800 погонных метров технических средств, предотвращающих выход пешеходов на проезжую часть, были смонтированы в этом сезоне в соответствии с требованиями национальных стандартов.

Так, благодаря средствам нацпроекта «Безопасные качественные дороги» защитными ограждениями обзавелись перекрестки улиц Партизанской и Дзержинского, Чернореченской и Дачной и др.

Помимо перильных ограждений, установили порядка 52 светофоров и организовали новые пешеходные переходы.

«Пешеходные ограждения в этом сезоне появились более чем на 70 участках. Это происходило не только в рамках строительства новых светофорных объектов, но и в части выполнения предписаний надзорных органов. По этим требованиям разрабатывается техническое задание, в дальнейшем оно уже находит свое отражение в контракте», – отметил руководитель Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.

Объемы работ по монтажу пешеходных ограждений составляются, исходя из анализа очагов аварийности. По результатам мониторинга текущего года будет сформирован план работ по установке технических средств на 2022 год.

Фото: администрация Самары