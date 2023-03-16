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Заблаговременная подготовка: перед стартом нового дорожно-строительного сезона в Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Одной из улиц, где уже установили информационный щит, является улица Ерошевского. На ней по всей ширине проезжей части будет проводиться замена покрытия с устройством выравнивающего слоя. Ремонт будет проходить на всем протяжении дорожного объекта: от улицы Маломосковской до улицы Ново-Садовой.



Напомним, что в ходе подготовки к сезону подрядчики и городские власти согласовывают планы с ресурсоснабжающими организациями.



В частности, один из объектов, где сначала предстоит привести в порядок трубы, – это улица Береговая, которая также входит в перечень объектов ремонта на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги».



С началом дорожно-строительного сезона в первую очередь подрядчики планируют приступить к работам на Южном мостовом комплексе, улицах Береговой и Уральской.