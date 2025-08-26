Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре прошли учения, в которых приняли участие специалисты «Т Плюс», коммунальных служб, ресурсоснабжающих компаний и надзорных ведомств. 
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
Физические упражнения укрепляют иммунную систему, являющуюся естественным барьером на пути развития любых заболеваний.
Врач областного онкодиспансера: регулярная физическая активность – это инвестиция в здоровье и долголетие
Новые нормы уже согласовали с Роспотребнадзором и утвердили.
Установлено время на выполнение домашнего задания для российских школьников
С ведущими медицинскими экспертами региона.
Для пациентов с хроническими заболеваниями в поселке Волжский на Царевом Кургане прошла прогулка по Большой Самарской Тропе
В Самарской области прошла акция «Вода России».
«Вода России»: с апреля этого года в губернии почистили от мусора 200 км берегов рек 
Елена Ивановна оставила заметный след в культуре Самары, а её работы вдохновляли многих.
Скончалась заслуженный работник культуры России Елена Маргина
В Самаре стартовала XVII Конференция водоканалов России. Первый день отраслевого форума прошёл под знаком «РКС-Самара».
Обновлённые очистные сооружения «РКС-Самара» высоко оценили на федеральном уровне
Будьте внимательны и осторожны!
Днем 27 августа местами в регионе ожидается гроза со шквалистым ветром
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Еврейская семья и ее традиции – А идише мама»
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
  • Персональные данные
В Самаре усилены работы по сезонному уходу за зелеными насаждениями

26 августа 2025 15:30
190
Профильные службы кронируют деревья, обрезают сухие ветви и поросль. Также продолжается удаление дикорастущих сорняков на клумбах. 

В Самаре усилены работы по сезонному уходу за зелеными насаждениями на 120 общественных пространствах и вдоль улично-дорожной сети. Профильные службы кронируют деревья, обрезают сухие ветви и поросль. Также продолжается удаление дикорастущих сорняков на клумбах. 

«В преддверии осеннего сезона специалисты служб озеленения города проводят обследование деревьев и кустарников. Особое внимание уделяется молодым растениям, которые были высажены в течение последних двух лет и, конечно, весной этого года. Жаркая погода, повышенная влажность и частые перепады температуры летом, по мнению экспертов, не сильно повредили наши саженцы. Проводим подкормку деревьев вдоль дорог, аллей, в скверах, парках органическими и минеральными удобрениями. Также уже выполнили повторную обработку крон препаратами против болезней и вредителей», - рассказал заместитель главы города Самара Евгений Владимирский.

На прошлой неделе на улице Куйбышева деревья и кустарники подкормили минеральными удобрениями. В текущем сезоне эта процедура выполнена не первый раз – необходимые растениям удобрения, в зависимости от их видов и назначения, вносят 1-2 раза в месяц. Дважды в неделю в ночное время осуществляется полив. 

В Струковском саду в этом году специалисты вылечили поврежденные деревья от мучнистой росы. «Обнаружили начало заболевания на ранней стадии. Приняли незамедлительные меры, чтобы грибок не перешел на побеги, листья и стволы. Постоянно следим, чтобы самый зеленый парк города радовал гостей густой растительностью», – сообщил управляющий парком «Струковский сад» Сергей Завгороднев. 

Об обнаруженных поврежденных деревьях на территории Самары можно сообщать в диспетчерскую службу департамента городского хозяйства и экологии: 8 (846) 266-56-17. Если дерево растет во дворе, то заявление на обрезку необходимо направить в свою управляющую компанию или ТСЖ.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Новости по теме
В Самаре прошли учения, в которых приняли участие специалисты «Т Плюс», коммунальных служб, ресурсоснабжающих компаний и надзорных ведомств. 
26 августа 2025, 19:38
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
В Самаре прошли учения, в которых приняли участие специалисты «Т Плюс», коммунальных служб, ресурсоснабжающих компаний и надзорных ведомств.  ЖКХ
137
Физические упражнения укрепляют иммунную систему, являющуюся естественным барьером на пути развития любых заболеваний.
26 августа 2025, 18:52
Врач областного онкодиспансера: регулярная физическая активность – это инвестиция в здоровье и долголетие
Физические упражнения укрепляют иммунную систему, являющуюся естественным барьером на пути развития любых заболеваний. Здравоохранение
131
Елена Ивановна оставила заметный след в культуре Самары, а её работы вдохновляли многих.
26 августа 2025, 17:34
Скончалась заслуженный работник культуры России Елена Маргина
Елена Ивановна оставила заметный след в культуре Самары, а её работы вдохновляли многих.   Общество
182

В центре внимания
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
26 августа 2025  13:24
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
214
28 августа 2025 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
26 августа 2025  12:29
28 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
263
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
26 августа 2025  11:01
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
222
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
25 августа 2025  09:56
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
459
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
720
