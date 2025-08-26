190

В Самаре усилены работы по сезонному уходу за зелеными насаждениями на 120 общественных пространствах и вдоль улично-дорожной сети. Профильные службы кронируют деревья, обрезают сухие ветви и поросль. Также продолжается удаление дикорастущих сорняков на клумбах.



«В преддверии осеннего сезона специалисты служб озеленения города проводят обследование деревьев и кустарников. Особое внимание уделяется молодым растениям, которые были высажены в течение последних двух лет и, конечно, весной этого года. Жаркая погода, повышенная влажность и частые перепады температуры летом, по мнению экспертов, не сильно повредили наши саженцы. Проводим подкормку деревьев вдоль дорог, аллей, в скверах, парках органическими и минеральными удобрениями. Также уже выполнили повторную обработку крон препаратами против болезней и вредителей», - рассказал заместитель главы города Самара Евгений Владимирский.



На прошлой неделе на улице Куйбышева деревья и кустарники подкормили минеральными удобрениями. В текущем сезоне эта процедура выполнена не первый раз – необходимые растениям удобрения, в зависимости от их видов и назначения, вносят 1-2 раза в месяц. Дважды в неделю в ночное время осуществляется полив.



В Струковском саду в этом году специалисты вылечили поврежденные деревья от мучнистой росы. «Обнаружили начало заболевания на ранней стадии. Приняли незамедлительные меры, чтобы грибок не перешел на побеги, листья и стволы. Постоянно следим, чтобы самый зеленый парк города радовал гостей густой растительностью», – сообщил управляющий парком «Струковский сад» Сергей Завгороднев.



Об обнаруженных поврежденных деревьях на территории Самары можно сообщать в диспетчерскую службу департамента городского хозяйства и экологии: 8 (846) 266-56-17. Если дерево растет во дворе, то заявление на обрезку необходимо направить в свою управляющую компанию или ТСЖ.

Фото: администрация Самары