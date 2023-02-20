В Самаре стартуют обсуждения дизайн-проектов общественных территорий-претендентов на благоустройство в 2024 году

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В понедельник, 20 февраля, стартуют общественные обсуждения дизайн-проектов парков, скверов и бульваров, которые включены в список для участия в рейтинговом голосовании за приоритетное благоустройство в следующем году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, в январе 2023 года в Самаре проходил первый этап отбора общественных территорий. На обсуждение было вынесено 88 пространств. От жителей поступило более 80 тысяч предложений. Парки, скверы и бульвары, набравшие наибольшее число голосов, будут вынесены на рейтинговое голосование для определения территорий, которые будут обновлены в 2024 году. ТОП-20 отобранных жителями общественных пространств размещены по ссылке - https://samadm.ru/authority/the_department_of_development_and_ecology/formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy-2024/ .

Перед народным голосованием во всех внутригородских районах Самары по традиции пройдут общественные обсуждения дизайн-проектов территорий. Каждый житель сможет ознакомиться с проектами, высказать свое мнение по дальнейшему развитию общественных пространств, их наполнению и содержанию.

По итогам общественных обсуждений все дизайн-проекты благоустройства будут доработаны специалистами. Общая задача сделать общественные пространства максимально комфортными и функциональными, учесть интересы различных категорий граждан. Визуализация территорий размещена по ссылке - https://disk.yandex.ru/d/0ZWV0mSKFq-7Mw .

Заключительный этап - рейтинговое голосование. Именно жители сформируют первоочередной список общественных пространств к преображению в 2024 году. О сроках и формах голосования будет сообщено дополнительно.

График проведения общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства общественных территорий: