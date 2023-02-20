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В Самаре стартуют обсуждения дизайн-проектов общественных территорий-претендентов на благоустройство в 2024 году

20 февраля 2023 10:38
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В Самаре стартуют обсуждения дизайн-проектов общественных территорий-претендентов на благоустройство в 2024 году

В понедельник, 20 февраля, стартуют общественные обсуждения дизайн-проектов парков, скверов и бульваров, которые включены в список для участия в рейтинговом голосовании за приоритетное благоустройство в следующем году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, в январе 2023 года в Самаре проходил первый этап отбора общественных территорий. На обсуждение было вынесено 88 пространств. От жителей поступило более 80 тысяч предложений. Парки, скверы и бульвары, набравшие наибольшее число голосов, будут вынесены на рейтинговое голосование для определения территорий, которые будут обновлены в 2024 году. ТОП-20 отобранных жителями общественных пространств размещены по ссылке - https://samadm.ru/authority/the_department_of_development_and_ecology/formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy-2024/ .

Перед народным голосованием во всех внутригородских районах Самары по традиции пройдут общественные обсуждения дизайн-проектов территорий. Каждый житель сможет ознакомиться с проектами, высказать свое мнение по дальнейшему развитию общественных пространств, их наполнению и содержанию.

По итогам общественных обсуждений все дизайн-проекты благоустройства будут доработаны специалистами. Общая задача сделать общественные пространства максимально комфортными и функциональными, учесть интересы различных категорий граждан. Визуализация территорий размещена по ссылке - https://disk.yandex.ru/d/0ZWV0mSKFq-7Mw  .

Заключительный этап - рейтинговое голосование. Именно жители сформируют первоочередной список общественных пространств к преображению в 2024 году. О сроках и формах голосования будет сообщено дополнительно.

 

График проведения общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства общественных территорий:

Дата

Время

Район

Место проведения

20.02.2023

16.00

Советский

Конференц-зал Администрации Советского ВГР (ул. Советской Армии, 27)

21.02.2023

17.00

Промышленный

Зал заседаний Администрации Промышленного  ВГР (ул. Краснодонская, 32)

28.02.2023

17.00

Железнодорожный

Актовый зал Администрации Железнодорожного ВГР (ул. Урицкого, 21)

18:00

Кировский

МБОУ Школа № 171 (Московское шоссе, 18 км, д. 15А)

01.03.2023

16.00

Ленинский

Актовый зал Администрации Ленинского ВГР (ул. Садовая, 243)

18.00

Кировский

МБОУ Школа № 86 (Зубчаниновское шоссе, 161А)

02.03.2023

15.00

Красноглинский

Актовый зал Администрации Красноглинского ВГР (ул. Сергея Лазо, 11)

17.00

Самарский

Гимназия № 3 (ул. Степана Разина, 22А)

18.00

Куйбышевский

Общественная приемная Администрации Куйбышевского ВГР (ул. Зеленая, 14А)

06.03.2023

17.00

Октябрьский

Актовый зал Администрации Октябрьского ВГР (ул. Ново-Садовая, 20)

 

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