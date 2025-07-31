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В Самаре стартует благоустройство 55 территорий 

31 июля 2025 18:38
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На эти цели из бюджетов разного уровня выделено более 300 млн рублей. 

В августе в Самаре стартует реализация 51 инициативы жителей по благоустройству дворов и 4 инициатив общественных пространств по программе «Народный бюджет Самарской области». На эти цели из бюджетов разного уровня выделено более 300 млн рублей. 

Большее число инициатив благоустройства дворов поступило от жителей Кировского и Промышленного районов Самары. Среди предстоящих работ – асфальтировка тротуаров и/или дворовых и внутриквартальных проездов, обустройство подходов к подъездам многоквартирных домов, установка малых архитектурных форм, устройство парковочных зон, ограждений, систем освещения, клумб, газонов, детских площадок и спортивных объектов. Так, во дворе по ул. Киевской, 10 и пр. Карла Маркса, 122 появится хоккейная площадка, а тематика зоны между домами №№ 79, 81, 83, 85, 87 и домами №№ 69, 71, 73, 75. 77 по ул. Мира в микрорайоне Крутые Ключи – будет посвящена морскому путешествию.

Также в рамках программы благоустроят сквер на пересечении ул. Льва Толстого и ул. Арцыбушевской, сквер «Солнечный», сквер по ул. Часовая и сквер на Хлебной площади. 

С перечнем объектов, которые будут благоустроены по программе «Народный бюджет Самарской области» в 2025 году, можно ознакомиться в приложении.

Программа «Народный бюджет Самарской области» действует на территории региона по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с 1 января 2025 года и является преемником государственной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области». Кроме того, по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в областной столице благоустраивают 28 дворов и 3 общественных пространства - сквер Экономистов, сквер по Зубчаниновскому шоссе и парк им. Щорса.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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