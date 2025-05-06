В Самаре стартовала ремонтная кампания в школах и детских садиках

111

5 мая глава Самары Иван Носков проверил ход работ в детском саду №183, где работы стартовали в 2024 году, и школе №92. В школе работы стартовали в апреле с капремонта спортзала, а в летние каникулы подрядчик приступит к капремонту помещений 1-го и 4-го этажей, фасада здания и кровли. Общая их стоимость – более 17,5 млн рублей из бюджетов разного уровня.



«В этом году на ремонты в учреждениях образования Самары из бюджетов разного уровня выделили более 500 миллионов рублей. Сумма немалая, а значит и контроль будет серьезным. Не важно, какого масштаба работы – ремонт входной группы или капитальный ремонт фасада – в любом случае они должны быть выполнены на совесть и в срок. Прежде всего, это зона ответственности профильных департаментов, руководителей школ и детских садов. Выстраивайте с подрядчиками взаимоотношения, контролируйте каждый этап, не стесняйтесь заявлять о недочетах в процессе, а не по факту завершения. С подрядными организациями, которые не готовы работать на совесть, будем прекращать сотрудничество», - сказал глава Самары Иван Носков.



Как рассказал главе города директор школы №92 Василий Медведев, общая площадь здания составляет более 5 тысяч квадратных метров. В две смены здесь учится 940 человек. Для комфорта образовательного процесса крыло здания, где уже стартовали работы, закрыто.



«В этом году нашей школе исполняется 67 лет, здание давно требовало капитального ремонта, прежде всего – фасад и кровля. Также обновим внутренние помещения: это коридоры первого и четвертого этажей, спортивный зал. Так как стало тепло и уроки физкультуры уже проходят на открытом воздухе, смогли приступить к ремонту спортзала. Мы контролируем каждый этап работ, есть замечания по срокам их проведения. Сейчас здесь уже вскрыты полы, ожидаем, когда подрядчик завезет стройматериалы», - рассказал директор школы №92 г. Самара Василий Медведев.



В новом корпусе детского сада комбинированного типа №183, где ранее располагалось частное образовательное учреждение, ремонтные работы начались в конце 2024 года. Уже отремонтированы системы холодного и горячего водоснабжения, кровля, завершается внутренняя отделка. Подрядная организация приступила к ремонту фасада, благоустройство территории садика стартует после перекладки тепловых сетей на территории садика.



«Новый детский сад будет рассчитан на 4 группы общей численностью 80 человек: две общеразвивающие и две группы компенсирующей направленности. С детьми дополнительно будут работать логопеды, психологи, массажист, специалист ЛФК. Будет кабинет сенсорики, дополнительного образования, музыкальный и спортивные залы. Открытие этого садика очень ждут жители района. Плотно взаимодействуем с подрядчиком, вместе выбирали плитку, краску – старались сделать более нежные, пастельные тона», - рассказала главе города заведующая детским садом №183 г. Самара Татьяна Белоусова.



Напомним, в 2025 году на летнюю ремонтную кампанию школ, детских садов и учреждений дополнительного образования из бюджетов разного уровня, в том числе по нацпроекту «Молодежь и дети», в Самаре выделено более 500 миллионов рублей. В том числе будет обновлено 12 пищеблоков, 5 универсальных спортивных площадок, 7 спортивных площадок ГТО, 2 площадки для воркаута. Также отремонтируют спортивные залы в девяти школах.