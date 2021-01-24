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В Самаре сорвали сроки демонтажа вспомогательных зданий у «Самара Арены»

24 января 2021 10:23
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В Самаре сорвали сроки демонтажа вспомогательных зданий у Самара Арены»

Список недобросовестных поставщиков Самарской области пополнился еще одной компанией. Об этом сообщили в Самарском управлении Федеральной антимонопольной службы (Самарское УФАС).

— Компания ООО «Актив» выиграла закупку на демонтаж зданий около стадиона «Самара Арена», но не смогла исполнить свои обязательства в срок, — рассказали в Самарском УФАС.

Исполнитель не сформировал перечень ввозимого на объект оборудования и инструментов, не предоставил список спецтехники для оформления разрешений на въезд. Из-за этого под угрозой оказались сроки. Демонтировать здания технологического центра и центра стюардов нужно было до 7 декабря 2020 года. Кроме того, ООО «Актив» так и не начало демонтаж центра стюардов. Во втором же здании работы шли очень медленно, составляющие строения не упаковывали и не маркировали. Также работники ООО «Актив» неоднократно нарушали пропускной режим стадиона «Самара Арена».

Заказчик направлял претензии исполнителю, но ответа не получил, после чего принял решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Комиссия Самарского УФАС России рассмотрела обращение и включила информацию об ООО «Актив» в реестр недобросовестных поставщиков, передает Радио Маяк.

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