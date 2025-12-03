В Самаре снесут рынок в 15-м микрорайоне

Территория рынка в 15-м микрорайоне Самары будет частично сокращена в связи со строительством новой дороги. Соответствующее пояснение дал глава Кировского района Игорь Рудаков в ходе онлайн-трансляции, отвечая на вопросы жителей.

Он уточнил, что большая часть торговой площадки находится в частной собственности, причём собственников двое. Полный снос всего объекта в настоящее время не планируется.

Однако через этот район будет проходить новая магистраль «Центральная», и на пересечении с улицей Ташкентской будет построена масштабная наземная развязка. Все постройки, которые окажутся в зоне её строительства, будут демонтированы, что и приведёт к уменьшению площади рынка.

Игорь Рудаков сообщил, что дальнейшая судьба оставшейся территории сейчас прорабатывается, и уже поступило несколько предложений по её использованию.

Одну из идей высказал мэр Самары Иван Носков — он предложил разместить на этом месте небольшие магазины одинакового формата, пишет Самара-МК.