В Самаре скосили траву на площади более 1000 га

167

В Самаре продолжают косить сорную траву. Эту работу обсуждали на еженедельном совещании в городской администрации.

— Покос травы необходим для поддержания эстетического состояния территории города, а также для профилактики заболеваний, которые проявляются сезонно, таких как аллергия, — прокомментировала пресс-служба администрации Самары.

Траву косят в скверах, парках, на газонах, возле школ, больниц и т.д. Всего скошено более 1000 гектаров сорной травы, что составляет примерно половину от необходимой площади. Кроме того, за районными администрациями закреплено еще более полутора тысяч гектаров, из них скошены около 40%, пишет Самара-КП.

Каждый день траву косят до 60 бригад общей численность около 200 человек. Особое внимание уделяется гостевым маршрутам и излюбленным местам отдыха самарцев.