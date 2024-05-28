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В Самаре скосили траву на площади более 1000 га

28 мая 2024 12:39
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В Самаре скосили траву на площади более 1000 га

В Самаре продолжают косить сорную траву. Эту работу обсуждали на еженедельном совещании в городской администрации.

— Покос травы необходим для поддержания эстетического состояния территории города, а также для профилактики заболеваний, которые проявляются сезонно, таких как аллергия, — прокомментировала пресс-служба администрации Самары.

Траву косят в скверах, парках, на газонах, возле школ, больниц и т.д. Всего скошено более 1000 гектаров сорной травы, что составляет примерно половину от необходимой площади. Кроме того, за районными администрациями закреплено еще более полутора тысяч гектаров, из них скошены около 40%, пишет Самара-КП.
Каждый день траву косят до 60 бригад общей численность около 200 человек. Особое внимание уделяется гостевым маршрутам и излюбленным местам отдыха самарцев.

 

 

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