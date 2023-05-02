В Самаре сезон благоустройства в переходит в активную фазу

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Так, в Железнодорожном районе во дворе по улице Гагарина, 41 в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" выполнен демонтаж старого асфальтового покрытия, проводится ремонт внутриквартальных проездов. Здесь уже установлен бордюрный камень и опоры освещения.

А по улице Гагарина, 29 подрядная организация проводит работы по асфальтированию тротуаров и пешеходных дорожек.

Преображение дворов возможно при активном участии жителей. Горожане коллегиально принимают решение о благоустройстве, подают заявку, планируют, где будут располагаться зоны для отдыха, детские и спортивные площадки, решают, требуются ли парковочные места.

Активная включенность самарцев требуется и в благоустройстве общественных пространств. По 31 мая проходит голосование, где можно выбрать общественную территорию, которую, по мнению жителей, необходимо благоустроить в 2024 году. Отдать свой голос можно на платформе 63.gorodsreda.ru.