В Самаре разработают программу «Школьный двор»

В Самаре завершается приемка школ к новому учебному году. Специально созданные комиссии, в которую вошли представители департамента образования администрации города Самара, депутаты городской Думы, районной администрации и Самарской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, сотрудники Управления МЧС России по г. Самара и Управления ГИБДД по Самарской области, а также родители учеников, проверили выполнение основных требований для обеспечения комфортного и безопасного процесса обучения детей в самарских школах. В настоящее время все 151 школа получили положительное заключение о готовности к приему детей.



16 августа глава Самары Иван Носков лично проверил готовность двух школ - №№91 и 119, обсудил с руководителями необходимость разработки комплексной программы капремонта зданий и благоустройства пришкольных территорий.



«Убедился, что приемка школ идет в штатном режиме, учреждения планово завершают подготовку. Школы №119 и №91 – это пример того, как многое зависит от грамотного подхода руководителя к работе своего учреждения. Кстати, подготовка к отопительному сезону в этих школах нареканий не вызывает, - отметил глава города Самара Иван Носков. – Обсудили с директорами планы благоустройства школьных дворов с установкой спортивных площадок, с новым современным оборудованием. Департамент образования проведет полную инвентаризацию всех пришкольных территорий и подготовит программу «Школьный двор». От всех руководителей образовательных учреждений жду уже в этом году качественные и интересные проекты. Обсуждайте обязательно их с учениками, ведь все что мы делаем направлено на повышение интереса к образовательному процессу именно у них».



Здание школы №119 построено в 1968 году, здесь в разные годы капитально отремонтирован пищеблок, актовый зал совмещенный со столовой, и спортзал. В новом учебном году сюда отправятся порядка 200 учеников. Особое внимание глава города Самары обратил на необходимость обновления школьного двора общей площадью 2,7 тысяч квадратных метров.



В школу №91 в этом году отправятся 950 учеников, в том числе 78 первоклассников. «Школа полностью готова к новому учебному году. Новым оборудованием оснащены кабинеты технологии. Мальчикам предстоит освоить новые станки для обработки дерева, а девочкам - новые швейные машинки, электрические плиты и посуду. В кабинете Основ безопасности и защиты Родины теперь есть различные макеты по оказанию первой медицинской помощи», - рассказала главе города директор школы №91 Надежда Стаценко.

Фото: администрация Самары