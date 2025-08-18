Я нашел ошибку
Главные новости:
Подростки пришли на территорию школы, расположенной в селе Старый Аманак, где на спортивной площадке играли в футбол.
В Отрадном возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка при падении футбольных ворот
Всего пострадали 5 человек, они госпитализированы.
Сегодня в Алексеевском районе при лобовом столкновении двух автомобилей пострадали два ребенка
Для повышения рождаемости школьникам хотят сделать бесплатный проезд. И ввести бесплатные продленки.
Депутаты ГД разработали законопроект, по которому городской транспорт станет бесплатным для всех учеников
В Самаре завершается приемка школ к новому учебному году.
В Самаре разработают программу «Школьный двор»
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
К середине 2025 года в программе долгосрочных сбережений участвуют более 5 млн россиян, а объём накоплений превысил 365 млрд руб.
Интерес к господдержке по ПДС проявили россияне со средним уровнем дохода 
После богослужения священник совершил обряд окропления святой водой рабочих помещений Управления - акт духовной чистоты и защиты, традиционно совершаемый в православной практике для укрепления мира и порядка в местах служения.
В УФСИН СО прошёл молебен перед иконой преподобного Пимена Угрешского
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
В Самаре разработают программу «Школьный двор»

18 августа 2025
115
В Самаре завершается приемка школ к новому учебному году.

В Самаре завершается приемка школ к новому учебному году. Специально созданные комиссии, в которую вошли представители департамента образования администрации города Самара, депутаты городской Думы, районной администрации и Самарской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, сотрудники Управления МЧС России по г. Самара и Управления ГИБДД по Самарской области, а также родители учеников, проверили выполнение основных требований для обеспечения комфортного и безопасного процесса обучения детей в самарских школах. В настоящее время все 151 школа получили положительное заключение о готовности к приему детей.

16 августа глава Самары Иван Носков лично проверил готовность двух школ - №№91 и 119, обсудил с руководителями необходимость разработки комплексной программы капремонта зданий и благоустройства пришкольных территорий.

«Убедился, что приемка школ идет в штатном режиме, учреждения планово завершают подготовку. Школы №119 и №91 – это пример того, как многое зависит от грамотного подхода руководителя к работе своего учреждения. Кстати, подготовка к отопительному сезону в этих школах нареканий не вызывает, - отметил глава города Самара Иван Носков. – Обсудили с директорами планы благоустройства школьных дворов с установкой спортивных площадок, с новым современным оборудованием. Департамент образования проведет полную инвентаризацию всех пришкольных территорий и подготовит программу «Школьный двор». От всех руководителей образовательных учреждений жду уже в этом году качественные и интересные проекты. Обсуждайте обязательно их с учениками, ведь все что мы делаем направлено на повышение интереса к образовательному процессу именно у них».

Здание школы №119 построено в 1968 году, здесь в разные годы капитально отремонтирован пищеблок, актовый зал совмещенный со столовой, и спортзал. В новом учебном году сюда отправятся порядка 200 учеников. Особое внимание глава города Самары обратил на необходимость обновления школьного двора общей площадью 2,7 тысяч квадратных метров. 

В школу №91 в этом году отправятся 950 учеников, в том числе 78 первоклассников. «Школа полностью готова к новому учебному году. Новым оборудованием оснащены кабинеты технологии. Мальчикам предстоит освоить новые станки для обработки дерева, а девочкам - новые швейные машинки, электрические плиты и посуду. В кабинете Основ безопасности и защиты Родины теперь есть различные макеты по оказанию первой медицинской помощи», - рассказала главе города директор школы №91 Надежда Стаценко.

 

Фото: администрация Самары

Теги: Самара

Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
Политика
106
После богослужения священник совершил обряд окропления святой водой рабочих помещений Управления - акт духовной чистоты и защиты, традиционно совершаемый в православной практике для укрепления мира и порядка в местах служения.
18 августа 2025
В УФСИН СО прошёл молебен перед иконой преподобного Пимена Угрешского
В УФСИН СО прошёл молебен перед иконой преподобного Пимена Угрешского
Общество
104
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
Экономика
109

