в Самаре расчистка городских территорий и вывоз снега остаются на непрерывном контроле

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Согласно информации, полученной от метеорологов, возобновившиеся снегопады могут продолжаться до конца текущей недели. Осадки будут умеренными (до 3 мм) при облачной погоде, временами в дневные часы – с прояснениями, восточным и северо-восточным ветром и небольшими температурными «качелями». Этот синоптический прогноз все службы благоустройства и коммунальщики получили заблаговременно, чтобы подготовить технику и персонал для проведения сезонных мероприятий в рамках содержания территорий. Таким образом, графики работ сформировали с учетом изменения метеоусловий.

Стоит отметить, что уборка на городских объектах не прекращалась и в предыдущие дни, а на улично-дорожной сети – еще и в ночные часы.

Так, в прошедшую ночь был обеспечен выход 118 дорожных рабочих, включая 33 привлеченных уборщика. Для работ механизированным способом задействовали 218 единиц снегоуборочной техники, из которой 46 – это привлеченные машины.

Как поясняют специалисты, чаще всего требуются дополнительные погрузчики и самосвалы большой вместимости для вывоза снега. Промышленные и строительные предприятия, а также другие субподрядные организации минувшей ночью предоставили 21 погрузчик и 25 самосвалов. Кроме того, работали трактора МТЗ-80 со щеточным оборудованием, грейдеры, средства малой механизации и многофункциональные дорожные комбинированные машины – они могут использоваться и для расчистки, и для внесения реагентов. Из таких машин формируются автопоезда, которые также направлены на улично-дорожную сеть. Они распределяются так, чтобы как минимум одна колонна прошла по основным дорогам в каждом районе и по возможности проезжая часть дорог была охвачена расчисткой по всей ширине. В крупных внутригородских районах при необходимости количество автопоездов увеличивают.

Качество и своевременность расчистки – приоритетные задачи. Вместе с тем, повышенное внимание обращается на соблюдение технологии уборки – последовательно должен выполняться весь цикл работ, предусмотренных регламентом зимнего содержания. Замечания, которые возникают во время объездов, немедленно доводятся до исполнителей, после чего работы остаются на контроле до полного устранения недочетов. В противном случае оплачены они не будут.

На улично-дорожной сети в центре внимания – приведение в нормативное состояние тротуаров и автодорог, предупреждение и устранение колейности, расчистка подъездов и подходов к остановкам общественного транспорта, уборка в периметрах пешеходных переходов и на выходах к ним, очистка лестничных маршей вдоль дорог.

Также профильные службы занимаются локальным внесением противогололедных материалов (ПГМ). Рабочих нацеливают на то, что реагенты должны применяться только там, где в данный момент это действительно необходимо для устранения наледи и предупреждения образования снежных и ледяных накатов. После того, как ПГМ подействуют, образующуюся снежную «кашу» поручено оперативно сметать в прилотковую зону дороги, а затем вывозить на «полигоны».

За минувшие сутки улицы Самары освободили от снега в количестве 3 138,2 т. А с начала зимнего сезона временные площадки складирования пополнились 155 911,6 т таких накоплений.

Сегодня с утра только на уборку улиц Самары направили 264 дорожных рабочих для ручной расчистки и 150 единиц техники.

«Мониторинг состояния территорий продолжается. Так, по состоянию на 08:00 силами МП «Благоустройство» проезжая часть дорог, входящих в зону обслуживания этого предприятия, прометена на 80%. На ширину отвала почищен основной ход. Тротуары и остановки также в работе. Даны соответствующие поручения, в том числе это касается необходимости активизировать расчистку вручную и убрать валы на подходах к пешеходным переходам. Аналогичные задачи поставлены перед подрядчиком, который несет ответственность за уборку улиц Кировского района. В части промежуточных результатов работы еще одной подрядной организации, занимающейся содержанием улиц в Самарском районе, отмечу, что проезжая часть дорог обработана противогололедными материалами, каждый второй объект уже прометен. Требуется ускорить уборку снежной «каши» с покрытия и очистку посадочных площадок остановок общественного транспорта. Специалисты нарастят и темпы работ по подметанию и обработке пешеходных зон», – рассказал заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктор Ненашев.

Всего же в дневную смену, чтобы справиться с последствиями непогоды, задействуют 3 330 уборщиков, включая дворников, и 240 машин. Они работают на УДС, в общественных пространствах (на бульварах, самарской набережной, в парках и скверах), а также на внутриквартальных дорогах и, конечно, на придомовых участках и во дворах.

Во внутригородских районах Самары техника и дворники управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ТСН задействованы в расчистке входных групп подъездов, отмосток, тротуарных дорожек, дворовых проездов. За качество расчистки внутриквартальных проездов, лестничных спусков и иных незакрепленных территорий ответственны районные МБУ. На особом контроле – состояние подходов и подъездов к социальным объектам: больницам, школам, детским садам.

Главы районных администраций контролируют ход расчистки территорий и координируют взаимодействие всех профильных служб.

Ежедневный мониторинг территорий проводит также Городская административно-техническая инспекция по благоустройству Самары и районные административные комиссии. При выявлении организаций, выполняющих свою работу некачественно или несвоевременно, составляются административные материалы, которые далее направляются в ГЖИ или в Прокуратуру для привлечения нарушителей к ответственности.

В настоящее время сезонные работы продолжаются в штатном режиме. При увеличении интенсивности и продолжительности снегопадов график выхода рабочих и уборочных машин будет дополнительно скорректирован.

Службы благоустройства призывают горожан с пониманием относиться к необходимости уборки на территориях, не бросать надолго личные автомобили вдоль дорог и дать возможность тяжелой технике вычистить обочины, важные проезды. При парковке автомобилей во дворах нужно ориентироваться на сообщения управляющих организаций о планируемых работах и своевременно переставлять транспорт в уже очищенные локации. Также коммунальщики обращаются к жителям с просьбой освобождать площадки возле контейнеров, чтобы не создавать препятствий при вывозе твердых коммунальных отходов.