В Самаре раньше срока завершаются работы по проходке тоннеля станции метро «Театральная»

В Самаре раньше срока завершаются работы по проходке тоннеля будущей станции метро «Театральная». Тоннелепроходческий механизированный комплекс уже прошел под землей 1526 из 1586 метров будущего левого перегонного тоннеля, а правый тоннель был готов еще весной 2025 года. Параллельно специалисты осуществляют монтаж тоннельных обделок: в настоящее время осталось смонтировать 43 из 1133 колец станции метро.

Высокие темпы работ позволяют метростроевцам завершить проходку тоннеля уже в ноябре, опередив первоначальный график, который был рассчитан до конца года. Следом строители приступят к прокладке путей и коммуникаций, затем соберут основу станции и установят все инженерные системы. Также будут проведены отделочные работы и благоустройство окружающей территории. Завершение строительства станции метро «Театральная» планируется в 2027 году.

Развитие метро — важная часть комплексного обновления транспортной системы региона, которое реализуется по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Проект связан с масштабной транспортной программой «Безымянка: новое дыхание», которая создаёт новые возможности для городской мобильности и улучшает транспортную инфраструктуру города.

«Станция «Театральная» — один из самых значимых и сложных проектов города. Губернатор Вячеслав Федорищев лично инспектировал объект и отметил высокий темп работ. Мы преодолеваем все трудности и движемся к завершению проходки тоннеля в срок. Этот проект меняет транспортную карту Самары и создаёт комфорт для тысяч жителей города», - говорит министр строительства Самарской области Александр Фомин.

11-ая станции метро – «Театральная» в Самаре расположится на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской. Она станет конечной станцией первой линии метрополитена в городе. После открытия станция «Театральная» соединит центр города с отдалёнными районами, а продолжительность поездки от начальной до конечной станции метро составит менее 30 минут.

Фото: министерство строительства Самарской области