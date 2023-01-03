В Самаре районные и городские службы благоустройства проводят обработку территорий противогололедными материалами

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Снижение температуры воздуха в ночь на 3 января, спровоцировавшее образование гололедицы, районные службы благоустройства, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН встретили в полной готовности.

Сегодня с раннего утра основные силы служб сконцентрированы во дворах: проводится обработка противогололедными материалами входных групп подъездов, тротуарных дорожек, дворовых проездов, также при необходимости проводится расчистка от наледи и снега. Вместе с тем, районные службы проводят обработку лестничных спусков, участков с крутым спуском/подъемом, подходов к объектам соцсферы.

Городские службы благоустройства и подрядные организации работали в ночную смену и продолжают работать днём. В первую очередь обеспечивается безопасность передвижения на тротуарах и проезжей части.

Призываем горожан без острой необходимости не выходить из дома и воздержаться от использования личного транспорта!