В Самаре проверили качество обновления детских лагерей

В некоторых учреждениях продолжаются ремонтные и строительные работы.

Этим летом в оздоровительных лагерях Самары отдохнут около 10 тысяч детей. В ряде учреждений сейчас ведутся ремонтные и строительные работы, поэтому пока они не принимают ребят.



Качество обновления в ходе инспекции проверили депутаты гордумы, общественного совета и общественного молодежного парламента. Посетили три лагеря - "Заря", "Арго" и "Авангард-Самара". Особое внимание уделили организации питания, условиям проживания, медицинскому обеспечению и, конечно же, воспитательно-образовательной программе и организации культурного досуга, пишет Сова.