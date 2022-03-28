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В Самаре прошел первый организационный штаб по проведению месячника по благоустройству   

28 марта 2022 10:37
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В Самаре прошел первый организационный штаб по проведению месячника по благоустройству   

Месячник по благоустройству начинается 1 апреля. В порядок необходимо привести территорию площадью 46,5 млн кв. м. 
Выполнение работ планируется исходя из погодных условий и календарного плана по видам работ на период месячника: ворошение снега, сбор мусора, грабление газонов, уборка зимних накоплений, покраска малых архитектурных форм, озеленение города и пробный пуск фонтанов. Особое внимание уделяется синхронизации проведения всех видов работ.
 
Во время ко Дню Победы и Всероссийской Студенческой весне запланирована высадка 11062,29 кв.м цветников. 

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