В Самаре прошел общегородской субботник

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В субботу, 20 апреля, в Самаре прошел третий субботник в рамках месячника по благоустройству. На уборку дворовых территорий, общественных пространств и улиц города вышли государственные и муниципальные служащие, сотрудники городских коммунальных служб и управляющих организаций, представители общественных организаций, трудовые коллективы предприятий, предприниматели, студенты, волонтеры и активные жители города.

В Промышленном районе города – в парке «Молодежный» и на Аллее Трудовой Славы была организована уборка листвы и подбор мусора, покраска лавочек, а также ликвидация граффити.

Сегодня в парке «Молодежный» побывал и Дмитрий Азаров. Глава региона пообщался с горожанами. Губернатор подчеркнул, что субботники - это в нашей стране добрая традиция.

Руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Александр Андриянов доложил, что порядка 270 тысяч самарцев уже приняли участие в субботниках и средниках. Ежедневно работы по благоустройству проводятся с помощью порядка 180 единиц техники, в общегородском субботнике задействовано 370 единиц.

Фото: администрация Самары