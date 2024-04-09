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В Самаре продолжаются работы по благоустройству города к летнему сезону

9 апреля 2024 16:48
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В Самаре усиливают все виды сезонных работ – продолжается традиционный апрельский месячник по благоустройству.

В Самаре усиливают все виды сезонных работ – продолжается традиционный апрельский месячник по благоустройству. Исходя из результативности в первую неделю месячника, профильным службам даны первоочередные поручения.

Так, муниципальному предприятию «Благоустройство» и ООО «Экомед», в зоне ответственности которых находится содержание улично-дорожной сети, необходимо ускорить уборку зимних накоплений, а именно как можно быстрее собрать мусор с прилотковой части дорог и тем самым полностью подготовить их к мойке и выходу вакуумно-подметальных машин. Отметим, что уже сейчас на тех дорогах, где подготовка завершена, задействована поливочно-моечная техника в количестве 20 машин, а также 12 пылесосов. В дальнейшем их количество нарастят до 40-43 единиц и 26 единиц соответственно. Переоборудование техники завершается, ее обслуживанию уделяется повышенное внимание.

А перед организациями, которые обслуживают павильоны остановок общественного транспорта, поставлена задача активизировать их ремонт и мойку.

Например, сегодня в Струковском саду оснащение скейт-парка и другие элементы благоустройства очищали с помощью аппарата высокого давления: 250 бар – для плиточного покрытия тротуаров и асфальтобетонного покрытия летнего театра, 500 бар – для поверхностей, испорченных граффити. После мойки парковое оснащение будет дочищено вручную и покрашено.

Стоит отметить, что многофункциональный моющий аппарат с опцией нагревания воды до 100 градусов предоставила одна из компаний, оказывающих техническую поддержку клининговых организаций.

Изъявившим желание участвовать в месячнике по благоустройству предоставляется право выбора территорий, которые предстоит очистить после зимней эксплуатации.

В ближайшее время внести лепту в благоустройство Самары можно будет 10 апреля, когда во всех внутригородских районах пройдет средник, а также 13 апреля, когда состоится Гагаринский субботник.

 

Фото:   горадминистрация

Теги: Самара

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