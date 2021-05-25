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В Самаре продолжается обновление Ракитовского шоссе

25 мая 2021 16:55
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В ночь на 25 мая подрядная организация занималась устройством верхнего слоя асфальтобетонного покрытия .

В Самаре продолжается обновление проезжей части Ракитовского шоссе. 

В ночь на 25 мая подрядная организация занималась устройством верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на Ракитовском шоссе.

«Предварительно покрытие было отфрезеровано на 59 тысячах квадратных метрах, далее следовал розлив вяжущего материала, и только после этого выполняется укладка новой асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Покрытие уплотняется катками», – пояснил заведующий сектором контроля за ремонтом автомобильных дорог и объектов благоустройства МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Антон Бугров.

Таким образом, применяется высокопрочная асфальтобетонная смесь ЩМА-16 на ПБВ, которая на дорогах местного значения Самары используется впервые с этого дорожно-строительного сезона. Специалисты уверены, что это позволит значительно повысить эксплуатационные характеристики дорожного полотна. Для Ракитовского шоссе это более чем актуально – здесь интенсивное движение не только легкового, но и грузового транспорта.

На данный момент подрядная организация уложила уже 32 тысячи кв. м. покрытия. За предстоящую рабочую смену бригада планирует обновить его еще на 8,5 тысячах кв. м проезжей части.

За качеством материалов и ремонтных работ в целом специалисты МБУ «Дорожное хозяйство» следят круглосуточно.

Сейчас с объемом работ, запланированным в рамках муниципального контракта, подрядчик справился уже на 78%.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: асфальтобетонное покрытие Ракитовское шоссе

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