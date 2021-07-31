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В Самаре на Ракитовском шоссе произошло ДТП с участием шести автомобилей

31 июля 2021 14:08
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Два водителя госпитализированы.

30 июля на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых 12 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в Самаре.

"34-летний водитель (водительский стаж 16 лет), управляя автомобилем Газ 2834, напротив д. 95 по Ракитовскому шоссе не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля «Chevrolet Aveo» и совершил столкновение с ним. От удара автомобиль под управлением 57-летней женщины (водительский стаж 19 лет), отбросило вперед  - где произошло столкновение с автомобилем «Volkswagen Polo», под управлением 28-летнего водителя (водительский стаж 10 лет). В свою очередь,  автомобиль Газ-2834 выбросило на встречную полосу,  где произошло столкновение с тремя автомобилями: «Isuzu 47057c», «Volkswagen Golf» и «Toyota RAV4»!, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД СО.  

Водители Газ 2834 и «Volkswagen Golf» госпитализированы.

Все участники ДТП находились в трезвом состоянии.

По фактам случившихся ДТП сотрудники полиции проводят проверки.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: ДТП Ракитовское шоссе шесть автомобилей

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