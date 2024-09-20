В Самаре продолжается обновление автодорог и тротуаров на дополнительно выделенные средства

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Дорожно-строительный сезон в Самаре продолжается, и теперь подрядчики трудятся по новым контрактам: этой осенью улично-дорожную сеть (УДС) приводят в порядок на средства, дополнительно выделенные по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Десятки объектов УДС уже охвачены работами.

В частности, на проспекте Карла Маркса обновляют пешеходную зону, которая пролегает рядом с медицинскими учреждениями. Качественный тротуар здесь необходим в связи с повышенным пешеходным трафиком: мамы с колясками, дети направляются к Самарской детской клинической больнице № 1 им. Н.Н. Ивановой, а также горожане идут к находящимся поблизости клиникам Самарского государственного медицинского университета.

Данный тротуар взяли в работу в числе первых: подрядчик приступил к ремонту сразу после того, как Департамент городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара заключил муниципальный контракт. Специалисты демонтировали старое покрытие, установили новый бордюрный камень, занимаются заменой щебеночного основания. Завершить обновление этого объекта планируется до конца следующей недели. Однако уже на текущем этапе работ жители города замечают изменения и делятся мнением о преимуществах.

Уложенный щебень рабочие утрамбовывают. Далее нанесут битумную эмульсию, поскольку следующим этапом будет укладка нового покрытия.

При формировании дополнительного перечня выбирали тротуары, которые ведут к социальным учреждениям – медицинским и, по большей части, к образовательным.

Закончить работы нужно до конца октября, пока в соответствии с климатическими условиями длится дорожно-строительный сезон.

По мере необходимости и завершения подготовительных мероприятий на участках ежесуточно специалистам придется трудиться в три смены (две дневные и ночная).

Все объекты находятся на постоянном контроле. Заказчик следит не только за соблюдением требований, касающихся технологий и качества, но и за наличием на участках достаточного количества персонала и техники.

Представители профильного городского департамента просят жителей с пониманием отнестись к ночным работам, при этом обещают минимизировать неудобства.

В нормативное состояние приведут и проезжие части дорог местного значения – 22 объекта в разных районах Самары, включая отдаленные. Напомним, что на прошлой неделе такие работы стартовали с улиц в Красноглинском внутригородском районе. За прошедший период на улице Гайдара (от Красноглинского шоссе до улицы Сергея Лазо) после удаления верхнего слоя дорожного полотна (2 700 кв. м) заменили люки смотровых колодцев и дождеприемники, с поднятием их на проектную высоту; далее предстоит уложить асфальт. На улице Симферопольской (от Красноглинского шоссе до улицы Крайней) срезали старое покрытие (6 500 кв. м), в ближайшее время рабочие займутся колодцами. Постепенно специалисты переходят и на другие объекты УДС. Например, на улице XXII Партсъезда (в границах улицы Гагарина и Заводского шоссе) фрезеровальная установка отработала на 26 400 кв. м, привели в порядок смотровые колодцы, затем стартовала укладка нового слоя покрытия проезжей части. А на улице Промышленности в середине текущей недели началось фрезерование изношенного верхнего слоя покрытия автодороги.

На улице Шоссейной (от Смышляевского шоссе до дома № 96 по улице Чапаева) с задачами подрядчик уже справился, и автомобилисты едут по обновленному участку (покрытие уложено на 4 600 кв. м).

В целях повышения эффективности контроля за производственным циклом промежуточные результаты ремонтов оценивают в ходе выездных проверок в дневное и ночное время, обсуждают на еженедельных общегородских совещаниях. Кроме того, на регулярной основе представителей дорожно-строительных организаций отдельно приглашают в профильное управление департамента, чтобы возникающие вопросы решались без промедления.

Фото: администрация Самары