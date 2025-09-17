В Самаре продолжается капремонт двух библиотек

161

Глава города Самара Иван Носков проверил ход капитального ремонта библиотеки № 3 Централизованной системы детских библиотек, в 2025 году участвующей в нацпроекте «Семья», и библиотеки № 13 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы, которую обновляют за счет средств городского бюджета – более 16,5 млн рублей.



В библиотеке № 3, расположенной на ул. Стара-Загора, завершены демонтажные работы, в настоящее время подрядчик возводит перегородки и металлоконструкции, предусмотренные проектом, выполняет черновую отделку помещений. В рамках капремонта там будут заменены системы отопления, вентиляции, канализации, водо- и электроснабжения.



«Наша библиотека общей площадью более 950 квадратных метров считается одной из самых крупных в городе. Капремонта она не видела с момента своего открытия в 70-х годах, но всегда была востребована у наших маленьких читателей и сотни раз становилась площадкой для районных мероприятий. Наша новая концепция называется «Теплый дом», потому что здесь будет комфортно и уютно всей семье. Для младших школьников появится игротека и скалодром, для старших ребят – компьютерный класс с доступом к Национальной электронной библиотеке. Но самое главное – пополним наш книжный фонд: это будут не только художественные книги, но и красочные энциклопедии, книги-игрушки, ароматные книги, книги с дополненной реальностью и т.д.», – поделилась директор Централизованной системы детских библиотек города Самара Татьяна Халитова.



На первом этаже, в зоне гостеприимства, расположится гардероб, комната матери и ребенка, гостиная для проведения мероприятий, детский читальный зал и игровая комната; на втором – зона книговыдачи, коворкинг, компьютерный класс, студия звукозаписи, выставочная зона, конференц-зал, мастерские и кинотеатр.



Как рассказала главе города директор Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы Софья Сыромятникова, в библиотеке № 13 на сегодняшний день завершены работы по стяжке пола, выполнен ремонт кровли, оштукатурены стены, демонтированы старые стены санузлов и возведены новые с учетом требований доступности для маломобильных граждан, ведутся работы по монтажу потолка и устройству проемов, а также электромонтажные работы.



«Библиотека № 13 была открыта в 1982 году и служила читателям вплоть до 2021 года, но в связи с аварийным состоянием ее работу пришлось приостановить. Поэтому капремонт – это, прежде всего, необходимость и требование безопасности. Завершить его планируем в этом году, а в следующем приступим к оснащению. Пространство поделим на зоны: сделаем современную картинную галерею, детскую зону для чтения, читальные залы с компьютерами и удобными мобильными столами, зал для мероприятий с техникой, функциональную зону для чтения вдоль окон. После обновления библиотека станет настоящим культурным центром для читателей всех возрастов», – рассказала директор Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы Софья Сыромятникова.

