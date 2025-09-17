Я нашел ошибку
Главные новости:
Икона Божией Матери «Неопалимая Купина» считается покровительницей огнеборцев. 
Сотрудники ГУ МЧС СО посетили молебен в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
Окончание строительства объекта по данным регионального министерства строительства запланировано до конца текущего года.
Руководитель СУ СКР СО провел личный прием по вопросу нарушения прав участников долевого строительства в Самаре
В следующем матче "Крылья Советов" на "Лукойл Арене" встречаются с московским "Спартаком".
В кубковом матче "Крылья Советов" уступили "Краснодару" - 1:2
Ее получил госслужащий. 
Казначейство РФ осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях
Сегодня состязаются спортсмены 15-16 лет, а завтра пройдут смешанные эстафеты в обеих возрастных группах.
Артем Рамазанов и Александр Мараховский выиграли первенство России по современному пятиборью
Любителей парусного спорта приглашают на соревнования для новичков.
На Волге в Самаре пройдут соревнования для любителей парусного спорта 
Были представлены: рок-опера «Распятая юность» и музыкальная история «Я люблю тебя, эскадрилья».
Самарская филармония встретила артистов Луганского академического музыкально-драматического театра им.М.Голубовича
К участию в фестивале приглашены театры, работающие в городах, являющихся членами Ассоциации городов Поволжья.
В Самаре пройдет VII межрегиональный фестиваль «Волга театральная»
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В Самаре продолжается капремонт двух библиотек

17 сентября 2025 18:15
161
В библиотеке № 3, расположенной на ул. Стара-Загора, завершены демонтажные работы.

Глава города Самара Иван Носков проверил ход капитального ремонта библиотеки № 3 Централизованной системы детских библиотек, в 2025 году участвующей в нацпроекте «Семья», и библиотеки № 13 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы, которую обновляют за счет средств городского бюджета – более 16,5 млн рублей. 

В библиотеке № 3, расположенной на ул. Стара-Загора, завершены демонтажные работы, в настоящее время подрядчик возводит перегородки и металлоконструкции, предусмотренные проектом, выполняет черновую отделку помещений. В рамках капремонта там будут заменены системы отопления, вентиляции, канализации, водо- и электроснабжения. 

«Наша библиотека общей площадью более 950 квадратных метров считается одной из самых крупных в городе. Капремонта она не видела с момента своего открытия в 70-х годах, но всегда была востребована у наших маленьких читателей и сотни раз становилась площадкой для районных мероприятий. Наша новая концепция называется «Теплый дом», потому что здесь будет комфортно и уютно всей семье. Для младших школьников появится игротека и скалодром, для старших ребят – компьютерный класс с доступом к Национальной электронной библиотеке. Но самое главное – пополним наш книжный фонд: это будут не только художественные книги, но и красочные энциклопедии, книги-игрушки, ароматные книги, книги с дополненной реальностью и т.д.», – поделилась директор Централизованной системы детских библиотек города Самара Татьяна Халитова.

На первом этаже, в зоне гостеприимства, расположится гардероб, комната матери и ребенка, гостиная для проведения мероприятий, детский читальный зал и игровая комната; на втором – зона книговыдачи, коворкинг, компьютерный класс, студия звукозаписи, выставочная зона, конференц-зал, мастерские и кинотеатр. 

Как рассказала главе города директор Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы Софья Сыромятникова, в библиотеке № 13 на сегодняшний день завершены работы по стяжке пола, выполнен ремонт кровли, оштукатурены стены, демонтированы старые стены санузлов и возведены новые с учетом требований доступности для маломобильных граждан, ведутся работы по монтажу потолка и устройству проемов, а также электромонтажные работы.

«Библиотека № 13 была открыта в 1982 году и служила читателям вплоть до 2021 года, но в связи с аварийным состоянием ее работу пришлось приостановить. Поэтому капремонт – это, прежде всего, необходимость и требование безопасности. Завершить его планируем в этом году, а в следующем приступим к оснащению. Пространство поделим на зоны: сделаем современную картинную галерею, детскую зону для чтения, читальные залы с компьютерами и удобными мобильными столами, зал для мероприятий с техникой, функциональную зону для чтения вдоль окон. После обновления библиотека станет настоящим культурным центром для читателей всех возрастов», – рассказала директор Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы Софья Сыромятникова.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

