В Самаре приступили к расчистке городской ливневой канализации и колодцев

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В Самаре очищено 17,5 тысяч погонных метров ливневой канализации

Дата: 05.03.2025 16:18

В Самаре дорожные и коммунальные службы приступили к расчистке городской ливневой канализации и более 3500 колодцев.



«Начинаем работу по очистке колодцев и сетей там, где проблема стоит особенно остро. В том числе в Зубчаниновке, которую подтапливает регулярно. Но, как я уже говорил, в этом году начнем решать проблему комплексно - губернатор региона Вячеслав Федорищев дал распоряжение выделить порядка 500 миллионов рублей на обустройство ливневки в Зубчаниновке. Уже в этом году приступаем к работе, проектно-сметная документация подготовлена и прошла госэкпертизу. Сроки работ сокращаем до двух лет», - сказал глава города Самара Иван Носков.



Обустройство ливневой канализации в 2025 и 2026 годах пройдет по ул. Литвинова, а также ул. Магистральной – от Зубчаниновского шоссе до ул. Литвинова и Конному проезду. Проект планируется реализовать на правах софинансирования за счет городского и областного бюджетов в рамках госпрограммы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Самарской области».



«Проблема износа, загрязнения, а чаще всего просто отсутствия ливневой канализации в городе давняя. Мы будем решать ее планомерно, начиная с самых проблемных участков, где уже существуют коммуникации, требующие капитального ремонта и очистки. К сожалению, когда прокладывали большинство улиц Самары, ливневку не строили, но и это можно исправить. А пока только 44% городских территорий обеспечены системой водосбора, – отметил заместитель главы города Самара Михаил Малыхин. – Там, где ливневки нет, воду будут откачивать спецмашины. К работе подготовлена спецтехника коммунальных и дорожных служб города, при необходимости будем дополнительно привлекать технику подрядчиков».



В осенне-зимний период силами коммунальных служб Самары уже было очищено 17,5 тыс погонных метров труб ливневой канализации, отремонтировано порядка 200 колодцев.



По поручению главы Самары профильные службы города и районные администрации в ближайшее время активизируют вывоз снега с улиц и общественных пространств, чтобы свести к минимуму объем талых вод в весенних период в городе.

Фото: администрация Самары