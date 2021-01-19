В Самаре появится улица Петра Алабина

Власти Самары запланировали масштабное строительство новых дорог в городе. Правда, речь идет об одной территории: жилом районе Волгарь в Куйбышевском районе Самары.
Информация об этом содержится в проекте программы по стимулированию жилищного строительства, которая сейчас проходит согласование. В текст программы добавили пункты, которые связаны со строительством дорог в Волгаре.
Судя по тексту документа, жителей Волгаря в ближайшие два–три года собираются порадовать новыми автомобильными дорогами. Финансировать строительство будут из городского, областного и федерального бюджетов.
Например, планируется такую дорогу обустроить по улице Алексея Росовского, срок сдачи — 2022 год.
В 2023 году в Волгаре должны появиться автотрассы на улицах архитекторов Щербачевых и Петра Алабина.
При этом улицы Алексея Росовского и архитекторов Щербачевых уже заявлены на карте жилого района, а улицы Петра Алабина пока нет, пишет 63.ру.
Фото: Pixabay.com
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