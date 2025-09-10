В Самаре появится дизайн-код уличных киосков и павильонов

45

В Самаре введут ответственность за нарушение требований к внешнему виду объектов мелкорозничной торговли и разработают новые правила их оформления. Эти изменения направлены на повышение эстетики городской среды.



«Комитет Самарской Губернской Думы по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи поддержал инициативу Самары по введению ответственности за нарушение требований к внешнему виду нестационарных торговых объектов, – сообщил глава города Иван Носков. – В интересах города – аккуратные современные киоски и павильоны, вокруг которых поддерживаются чистота и порядок. Тем не менее новые требования планируем вводить постепенно, так как нет задачи «избавиться» от киосков. Есть цель и желание сделать их частью городской среды, а предпринимателям дать возможность развивать свой бизнес в цивилизованных условиях».



Новые правила будут включать четкие требования к дизайну фасадов, оформлению витрин и декоративных элементов. Предлагается ввести прозрачную систему штрафов за нарушения указанных норм: для физических лиц – штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 75 тысяч рублей.



«Сегодня все объекты мелкорозничной торговли сооружены каждый по своему проекту, имеют разные характеристики по высоте и ширине, оформлены хаотично расположенной рекламой. В результате сформировалась знакомая самарцам картина: стоящие в ряд разномастные объекты торговли, которые, мягко говоря, город не украшают. Новые правила оформления – дизайн-код – разрабатываем с учетом архитектурного облика застройки районов города», – сказал главный архитектор Самары Илья Соколов.



С начала 2025 года в Самаре стартовала кампания удаления киосков и ларьков, размещенных без соответствующего разрешения. По состоянию на 5 сентября вывезено 188 таких объектов, работа продолжается.

Фото: администрация Самары