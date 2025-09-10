Я нашел ошибку
Главные новости:
















Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.24
0.9
EUR 98.03
1.46
В Самаре появится дизайн-код уличных киосков и павильонов

10 сентября 2025 16:32
45
Эти изменения направлены на повышение эстетики городской среды.

В Самаре введут ответственность за нарушение требований к внешнему виду объектов мелкорозничной торговли и разработают новые правила их оформления. Эти изменения направлены на повышение эстетики городской среды.

«Комитет Самарской Губернской Думы по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи поддержал инициативу Самары по введению ответственности за нарушение требований к внешнему виду нестационарных торговых объектов, – сообщил глава города Иван Носков. – В интересах города – аккуратные современные киоски и павильоны, вокруг которых поддерживаются чистота и порядок. Тем не менее новые требования планируем вводить постепенно, так как нет задачи «избавиться» от киосков. Есть цель и желание сделать их частью городской среды, а предпринимателям дать возможность развивать свой бизнес в цивилизованных условиях».

Новые правила будут включать четкие требования к дизайну фасадов, оформлению витрин и декоративных элементов. Предлагается ввести прозрачную систему штрафов за нарушения указанных норм: для физических лиц – штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 75 тысяч рублей.

«Сегодня все объекты мелкорозничной торговли сооружены каждый по своему проекту, имеют разные характеристики по высоте и ширине, оформлены хаотично расположенной рекламой. В результате сформировалась знакомая самарцам картина: стоящие в ряд разномастные объекты торговли, которые, мягко говоря, город не украшают. Новые правила оформления – дизайн-код – разрабатываем с учетом архитектурного облика застройки районов города», – сказал главный архитектор Самары Илья Соколов. 

С начала 2025 года в Самаре стартовала кампания удаления киосков и ларьков, размещенных без соответствующего разрешения. По состоянию на 5 сентября вывезено 188 таких объектов, работа продолжается.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Всего в поисковых работах были задействованы 93 человека и 9 единиц техники.
10 сентября 2025, 16:15
В Самарской области нашли, заблудившегося в поле  подсолнечника 7- летнего мальчика
Всего в поисковых работах были задействованы 93 человека и 9 единиц техники. Происшествия
21
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +16, +18°С.
10 сентября 2025, 15:55
11 сентября в регионе днем кратковременный дождь, до +19°С
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +16, +18°С. Экология
76
5 критических признаков алкогольной зависимости.
10 сентября 2025, 15:20
Психолог: психологическая зависимость от алкоголя не является приговором, а скорее вызовом, который можно преодолеть
5 критических признаков алкогольной зависимости. Здравоохранение
143

Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
10 сентября 2025  13:48
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
171
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
166
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
10 сентября 2025  10:27
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
190
После окончания игры шаттлы отправляться НЕ будут.
9 сентября 2025  22:20
В день матча с «Сочи» будут курсировать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены»
318
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
369
