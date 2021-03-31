В Самаре после зимы приводят в порядок Крымскую площадь

69

Еще два года назад сквер на улице Урицкого выглядел совсем иначе - разбитый асфальт, неухоженные газоны и старые лавочки. Здесь по вечерам собирались шумные компании и оставляли за собой мусор, нередко ломали и элементы благоустройства.

«Раньше люди могли бросить здесь мусор мимо урны, выпить. Теперь культура поведения на площади изменилась. Жители берегут окружающую красоту, практически не мусорят. Шумные компании тоже не собираются», - рассказывает управляющая микрорайоном №2, председатель совета дома №54 на улице Мечникова рядом с Крымской площадью Евгения Ереценко.

Жители близлежащих домов и всего Железнодорожного района мечтали о преображении территории. За благоустройство Крымской площади проголосовали почти 10 тысяч человек. В 2019 году проект был воплощен в жизнь под контролем специалистов и неравнодушных граждан. Здесь уложили новую плитку, обновили освещение, установили дизайнерские скамейки, сделали эко-тропинки. В качестве ярких нюансов предусмотрели сухой фонтан и арт-объекты на тему черноморского полуострова.

Поддерживает порядок в сквере на постоянной основе МП «Спецремстройзеленхоз».

«Пока занимаемся уборкой, ворошим снег, а как только потеплеет, начнем облагораживать газоны и кустарники», - рассказала заместитель директора МП «Спецремстройзеленхоз» Людмила Якубовская.

Менее чем через месяц стартует голосование по выбору территорий для благоустройства в 2022 году. Онлайн-голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на платформе 63.gorodsreda.ru. Объекты, которые поддержат большинством голосов, попадут в список комплексного ремонта на следующий год. Выразить свою позицию сможет любой желающий не младше 14 лет.

Список территорий, представленных для голосования в этом году здесь, передает пресс-служба горадминистрации.