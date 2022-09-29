В Самаре после комплексного благоустройства открыли обновленный сквер имени Куйбышева

198

В рамках комплексного благоустройства в сквере полностью обновили плиточное покрытие пешеходного пространства, высадили новые деревья и кустарники, засеяли газоны. Также в сквере появились скамейки, расположенные вдоль окружности сквера, новые подвесные скамьи-качели, флагштоки. По периметру сквера установили ограждения, обустроили уличное освещение.



Сквер Куйбышева благоустроили в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».