Я нашел ошибку
Главные новости:
Министр здравоохранения Самарской области посетил центральную районную больницу.
Армен Бенян посетил с рабочим визитом Камышлинский район 
Перечисленные нормы применяются в отношении доходов, полученных гражданами и организациями с 1 января 2021 года.
Путин подписал закон о налоговых послаблениях из-за пандемии
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью в Самарской области сохранится туман
Каждый житель Самарской области, сделавший прививку от COVID-19 до 6 декабря, сможет стать участником второго розыгрыша.
«ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»: второй розыгрыш ценных призов состоится уже 8 декабря
Увидеть работы и проголосовать за понравившийся проект Пятой очереди набережной можно будет на выставке в «Доме архитектора» и онлайн.
Виктор Кудряшов: лучший проект строительства Пятой очереди Самарской набережной выберут люди
Выявлено более 2800 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГИБДД СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
Контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте не ослабевает.
В ноябре 652 человека не допущены к поездке  самарском метрополитене
Первое место жюри присвоило самарской архитектурной мастерской «ОККО».
В Самаре подвели итоги конкурса на создание проекта Пятой очереди набережной Волги
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.98
-0.61
EUR 84.48
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинская филармония приготовила новогодние сказки
В самарском Доме офицеров состоится творческая встреча с Анной Семенович 
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре подвели итоги конкурса на создание проекта Пятой очереди набережной Волги

29 ноября 2021 18:15
147
Первое место жюри присвоило самарской архитектурной мастерской «ОККО».

Итоги конкурса на лучшее концептуальное архитектурно-планировочное и конструктивное предложение 5-й очереди набережной реки Волга в Самаре подведены 26 ноября.

В ходе объективного голосования – имена авторов были обнародованы только после принятия решения - первое место жюри присвоило самарской архитектурной мастерской «ОККО». Проектная группа представлена Олегом Казаковым, Клавдией Фроловичевой, Надеждой Ухаткиной, Павлом Романовым, Владиславом Плотниковым.

Всего в адрес оргкомитета было направлено 30 работ. С 22 по 25 ноября эксперты и члены жюри конкурса детально познакомились со всеми конкурсными проектами. В состав конкурсной комиссии вошли известные российские архитекторы, члены Союза архитекторов России и Международной академии архитектуры (МААМ), а также представители городской Администрации Самары и Правительства Самарской области.

В понедельник, 29 ноября, глава Самары Елена Лапушкина, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, министр строительства Самарской области Николай Плаксин посетили выставку конкурсных работ в Доме архитектора.

Сегодня Самара – единственный город на Волге с набережной протяженностью почти пять километров. Новая очередь набережной увеличит уникальную достопримечательность города до семи километров.

Планируется благоустроить территорию, добавив прогулочную зону, места досуга и отдыха, рекреации и другие интересные для горожан объекты. Объединение двух частей набережной повысит туристическую привлекательность города.

В выборе проектов-призеров учитывались функционально-планировочное решения: существующий рельеф и гидрогеологические условия территории, примыкание территории к береговой полосе Волги, инженерное и транспортное обслуживание территории и сооружений, сложившееся землепользование и права обладателей недвижимости, соответствие архитектурно-планировочных решений требованиям в части организации безбарьерной среды для маломобильных групп населения.

Узнать имена победителей, ознакомиться с проектами и оставить свой голос за понравившуюся работу можно на сайте конкурса, а также на выставке в Доме архитектора, которая работает с 30 ноября 2021 года с 11:00 до 17:00 в будние дни.

В связи в эпидемиологической ситуацией посещение выставки возможно по предварительному согласованию по телефону +7 (977) 071-17-04. Возможна запись на посещение выставки в вечернее время (17:00-19:00) и в выходные дни.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Еще 941 житель Самарской области заболел коронавирусом
29 ноября 2021  13:58
Еще 941 житель Самарской области заболел коронавирусом
288
Стало известно, когда в Самаре вырастут цены на проезд
29 ноября 2021  13:00
Стало известно, когда в Самаре вырастут цены на проезд
310
В Генплане Самары появилась примерная схема расположения третьей линии метрополитена
29 ноября 2021  10:44
В Генплане Самары появилась примерная схема расположения третьей линии метрополитена
386
Дмитрий Азаров наградил призеров всероссийского хакатона в сфере искусственного интеллекта
29 ноября 2021  09:40
Дмитрий Азаров наградил призеров всероссийского хакатона в сфере искусственного интеллекта
307
Наконец меньше тысячи: еще 974 жителя Самарской области заболели коронавирусом
28 ноября 2021  13:25
Наконец меньше тысячи: еще 974 жителя Самарской области заболели коронавирусом
1045
Весь список