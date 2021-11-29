В Самаре подвели итоги конкурса на создание проекта Пятой очереди набережной Волги

147

Итоги конкурса на лучшее концептуальное архитектурно-планировочное и конструктивное предложение 5-й очереди набережной реки Волга в Самаре подведены 26 ноября.

В ходе объективного голосования – имена авторов были обнародованы только после принятия решения - первое место жюри присвоило самарской архитектурной мастерской «ОККО». Проектная группа представлена Олегом Казаковым, Клавдией Фроловичевой, Надеждой Ухаткиной, Павлом Романовым, Владиславом Плотниковым.

Всего в адрес оргкомитета было направлено 30 работ. С 22 по 25 ноября эксперты и члены жюри конкурса детально познакомились со всеми конкурсными проектами. В состав конкурсной комиссии вошли известные российские архитекторы, члены Союза архитекторов России и Международной академии архитектуры (МААМ), а также представители городской Администрации Самары и Правительства Самарской области.

В понедельник, 29 ноября, глава Самары Елена Лапушкина, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, министр строительства Самарской области Николай Плаксин посетили выставку конкурсных работ в Доме архитектора.

Сегодня Самара – единственный город на Волге с набережной протяженностью почти пять километров. Новая очередь набережной увеличит уникальную достопримечательность города до семи километров.

Планируется благоустроить территорию, добавив прогулочную зону, места досуга и отдыха, рекреации и другие интересные для горожан объекты. Объединение двух частей набережной повысит туристическую привлекательность города.

В выборе проектов-призеров учитывались функционально-планировочное решения: существующий рельеф и гидрогеологические условия территории, примыкание территории к береговой полосе Волги, инженерное и транспортное обслуживание территории и сооружений, сложившееся землепользование и права обладателей недвижимости, соответствие архитектурно-планировочных решений требованиям в части организации безбарьерной среды для маломобильных групп населения.

Узнать имена победителей, ознакомиться с проектами и оставить свой голос за понравившуюся работу можно на сайте конкурса, а также на выставке в Доме архитектора, которая работает с 30 ноября 2021 года с 11:00 до 17:00 в будние дни.

В связи в эпидемиологической ситуацией посещение выставки возможно по предварительному согласованию по телефону +7 (977) 071-17-04. Возможна запись на посещение выставки в вечернее время (17:00-19:00) и в выходные дни.

Фото: администрация Самары